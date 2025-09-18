Kiểm tra bắt buộc, bay hiệu chuẩn ở Cảng Hàng không Long Thành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lộc Liên
TPO - Từ ngày 26/9-24/10, công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ chính thức được triển khai. Đây là bước kiểm tra bắt buộc, mang ý nghĩa then chốt trong lộ trình đưa sân bay hiện đại bậc nhất Việt Nam vào khai thác.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, mục tiêu của dự án Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 là đến ngày 19/12/2025 phải cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ này, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

Hoạt động bay nhằm đánh giá, bảo đảm độ chính xác và tính toàn vẹn của các hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động bay theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời thẩm định sự phù hợp của các phương thức bay mới.

Kế hoạch đã được Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng cấp phép ngày 28/8. Loại máy bay sử dụng là Beechcraft KingAir 300 series - dòng máy bay chuyên dụng phổ biến trong hoạt động hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động và độ ổn định cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

san-bay-long-thanh.jpg
Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: ACV.

ATTECH - công ty con của VATM - đảm nhiệm toàn bộ công tác tổ chức và thực hiện bay hiệu chuẩn, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước giàu kinh nghiệm cùng các chuyên gia từ Học viện dẫn đường hàng không Cộng hòa Séc, theo phép bay số 3792/TC-QC.

Trong đợt bay lần này, ATTECH sẽ tiến hành hiệu chuẩn hai hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, hệ thống dẫn đường VOR/DME, hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát Radar và ADS-B cùng các phương thức bay liên quan.

Trước đó, ngày 16/9, VATM, Ban Quản lý dự án Long Thành (ACV) và Sư đoàn Không quân 370 đã tổ chức cuộc họp, thống nhất phương án và quy trình, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

Dự án Cảng HKQT Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Riêng giai đoạn một dự kiến khai thác từ năm 2026 với khả năng đáp ứng 25 triệu lượt khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Lộc Liên
#Sân bay Long Thành #sân bay lớn nhất Việt Nam #Long Thanh airport #sân bay hiện đại nhất Việt Nam #Long Thanh begins calibrating flight system before inauguration day

