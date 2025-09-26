Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên ở Long Thành cất cánh

TPO - Bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật bắt buộc nhằm kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các hệ thống thiết bị hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

Sáng 26/9, chuyến bay đầu tiên trong đợt bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành đã được thực hiện trong kế hoạch bay hiệu chuẩn đã được Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn sẽ diễn ra từ ngày 26/9-24/10.

Máy bay Beech King Air 350ER tiến hành bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành.

Theo đó, vào khoảng 6h, máy bay Beech King Air 350ER số hiệu B350 đã tiến hành bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành. Máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến về vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra. Tại sân bay Long Thành, máy bay tiếp cận mức thấp trên đường băng số 1 và bay rà trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn và sau đó tăng tốc bay lên cao trở lại.

Chuyến bay này không chỉ kiểm tra thực địa đường băng mà còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống thiết bị dẫn đường và giám sát hàng không tại Long Thành. Phục vụ công tác bay hiệu chuẩn, tại tầng 20 của tháp không lưu, các thiết bị đối không được lắp đặt để kết nối liên lạc giữa máy bay và kiểm soát viên không lưu. Một ê kíp quản lý bay túc trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuyến bay.

Máy bay Beech King Air 350ER bay rà trên đường băng số 1

Trong đợt bay này, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tiến hành hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành, gồm 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME; 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME; 1 hệ thống đèn hiệu sân bay; các hệ thống giám sát radar và ADS-B; các phương thức bay có liên quan đến các thiết bị trên.

Công tác tổ chức và thực hiện bay hiệu chuẩn do ATTECH trực tiếp triển khai với đội ngũ tham gia gồm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ATTECH, cùng với chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không Cộng hòa Séc, các chuyên gia quốc tế. Các bên đã thống nhất quy trình, phương án phối hợp nhằm bảo đảm mọi hoạt động bay hiệu chuẩn diễn ra an toàn, chính xác, đúng tiến độ.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang xây dựng

