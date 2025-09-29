Nhiều chuyến bay quốc tế sẽ rời Tân Sơn Nhất sang Long Thành?

TPO - Từ tháng 6/2026, nhiều đường bay quốc tế sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành - Đồng Nai, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược khai thác hàng không khu vực TPHCM và mở đường cho Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế mới của Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa công bố phương án phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Phương án được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và ý kiến đóng góp của các hãng hàng không, chuyên gia trong nước cũng như quốc tế.

Trên cơ sở vừa nêu, Cục HKVN đề xuất nguyên tắc phân chia khai thác theo hai giai đoạn rõ ràng là 2025 - 2030 và sau năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ không cấp phép mới cho các chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất, các chuyến tăng tần suất đi/đến TPHCM sẽ chuyển sang Long Thành. Các hãng có nhu cầu có thể chủ động chuyển đường bay khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, song phải phù hợp với tiến độ xây dựng hạ tầng và giao thông kết nối.

Hình ảnh sân bay Long Thành - Đồng Nai hiện tại. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Trong giai đoạn này, việc khai thác các chuyến bay quốc tế sẽ thực hiện theo lộ trình 5 bước.

Bước đầu tiên từ tháng 6/2026 đến ngày 24/10/2026. Ở bước này, sân bay Long Thành sẽ khuyến khích khai thác đường bay quốc tế dài (châu Âu, Mỹ, châu Đại Dương), các đường bay mới, tăng chuyến; trong khi Tân Sơn Nhất duy trì các đường bay hiện có.

Đến bước thứ 2 từ ngày 25/10/2026 đến ngày 27/3/2027, sân bay Long Thành sẽ bổ sung đường bay đến châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Trung Á; Tân Sơn Nhất giữ nguyên như bước 1.

Giai đoạn từ ngày 28/3/2027 đến 30/10/2027 được coi là bước thứ 3. Ở bước này, sẽ chuyển các chuyến bay quốc tế đi/đến Đông Nam Á từ Tân Sơn Nhất sang sang Long Thành.

Bước thứ tư được tính từ ngày 31/10/2027 đến ngày 25/3/2028. Tại bước này, sân bay Long Thành khai thác hầu hết đường bay quốc tế, trừ các đường bay dưới 1.000km; sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đảm nhiệm nhóm đường bay ngắn.

Giai đoạn từ ngày 25/3/2028 đến hết năm 2030 là bước thứ 5, sân bay Long Thành sẽ trở thành trung tâm chính của toàn bộ đường bay quốc tế, chỉ trừ một số đường bay ngắn dưới 1.000km do hãng hàng không Việt Nam khai thác; Tân Sơn Nhất tập trung vào các đường bay ngắn và chuyến thuê chuyến.

Đối với việc khai thác các chuyến bay nội địa giai đoạn 2025 - 2030, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đảm nhận phần lớn chuyến bay nội địa, trong khi Long Thành dự kiến vận chuyển 10 -12% sản lượng trên trục Hà Nội/Đà Nẵng - TPHCM.

Theo phương án phân chia của Cục HKVN, giai đoạn sau năm 2030, khi hệ thống kết nối vùng (đường bộ, đường sắt) hoàn thiện, Long Thành sẽ được phát triển thành trung tâm hàng không hàng đầu khu vực, gắn với đô thị sân bay và khu thương mại tự do, tương tự các mô hình tại Singapore hay Amsterdam.

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã vào vùng trời Long Thành từ 6h ngày 26/9. Ảnh: VATM.

Cục HKVN kiến nghị toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển về Long Thành, hình thành nền tảng cho một trung tâm trung chuyển quốc tế. Khi đó, Tân Sơn Nhất chỉ còn khai thác các chuyến bay nội địa và một số chuyến thuê chuyến hoặc không thường lệ.

Để đảm bảo phương án hai giai đoạn vận hành trơn tru, Cục HKVN đề xuất đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Long Thành - TPHCM và các địa phương; áp dụng chính sách bảo lưu slot lịch sử cho các hãng hàng không khi chuyển đổi; xây dựng cơ chế hỗ trợ giá, phí để giảm gánh nặng cho các hãng.

Theo dự kiến, Long Thành sẽ đạt giới hạn công suất 25 triệu hành khách/năm vào 2029 - 2030. Trong thời gian nâng công suất lên 50 triệu khách/năm, Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đóng vai trò dự phòng, đảm bảo cân bằng thị trường hàng không khu vực TPHCM.