Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Nhiều chuyến bay quốc tế sẽ rời Tân Sơn Nhất sang Long Thành?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tháng 6/2026, nhiều đường bay quốc tế sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành - Đồng Nai, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược khai thác hàng không khu vực TPHCM và mở đường cho Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế mới của Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa công bố phương án phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Phương án được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và ý kiến đóng góp của các hãng hàng không, chuyên gia trong nước cũng như quốc tế.

Trên cơ sở vừa nêu, Cục HKVN đề xuất nguyên tắc phân chia khai thác theo hai giai đoạn rõ ràng là 2025 - 2030 và sau năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ không cấp phép mới cho các chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất, các chuyến tăng tần suất đi/đến TPHCM sẽ chuyển sang Long Thành. Các hãng có nhu cầu có thể chủ động chuyển đường bay khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, song phải phù hợp với tiến độ xây dựng hạ tầng và giao thông kết nối.

san-bay-long-thanh.png
Hình ảnh sân bay Long Thành - Đồng Nai hiện tại. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Trong giai đoạn này, việc khai thác các chuyến bay quốc tế sẽ thực hiện theo lộ trình 5 bước.

Bước đầu tiên từ tháng 6/2026 đến ngày 24/10/2026. Ở bước này, sân bay Long Thành sẽ khuyến khích khai thác đường bay quốc tế dài (châu Âu, Mỹ, châu Đại Dương), các đường bay mới, tăng chuyến; trong khi Tân Sơn Nhất duy trì các đường bay hiện có.

Đến bước thứ 2 từ ngày 25/10/2026 đến ngày 27/3/2027, sân bay Long Thành sẽ bổ sung đường bay đến châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Trung Á; Tân Sơn Nhất giữ nguyên như bước 1.

Giai đoạn từ ngày 28/3/2027 đến 30/10/2027 được coi là bước thứ 3. Ở bước này, sẽ chuyển các chuyến bay quốc tế đi/đến Đông Nam Á từ Tân Sơn Nhất sang sang Long Thành.

Bước thứ tư được tính từ ngày 31/10/2027 đến ngày 25/3/2028. Tại bước này, sân bay Long Thành khai thác hầu hết đường bay quốc tế, trừ các đường bay dưới 1.000km; sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đảm nhiệm nhóm đường bay ngắn.

Giai đoạn từ ngày 25/3/2028 đến hết năm 2030 là bước thứ 5, sân bay Long Thành sẽ trở thành trung tâm chính của toàn bộ đường bay quốc tế, chỉ trừ một số đường bay ngắn dưới 1.000km do hãng hàng không Việt Nam khai thác; Tân Sơn Nhất tập trung vào các đường bay ngắn và chuyến thuê chuyến.

Đối với việc khai thác các chuyến bay nội địa giai đoạn 2025 - 2030, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đảm nhận phần lớn chuyến bay nội địa, trong khi Long Thành dự kiến vận chuyển 10 -12% sản lượng trên trục Hà Nội/Đà Nẵng - TPHCM.

Theo phương án phân chia của Cục HKVN, giai đoạn sau năm 2030, khi hệ thống kết nối vùng (đường bộ, đường sắt) hoàn thiện, Long Thành sẽ được phát triển thành trung tâm hàng không hàng đầu khu vực, gắn với đô thị sân bay và khu thương mại tự do, tương tự các mô hình tại Singapore hay Amsterdam.

anh-bao-xay-dung.jpg
Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã vào vùng trời Long Thành từ 6h ngày 26/9. Ảnh: VATM.

Cục HKVN kiến nghị toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển về Long Thành, hình thành nền tảng cho một trung tâm trung chuyển quốc tế. Khi đó, Tân Sơn Nhất chỉ còn khai thác các chuyến bay nội địa và một số chuyến thuê chuyến hoặc không thường lệ.

Để đảm bảo phương án hai giai đoạn vận hành trơn tru, Cục HKVN đề xuất đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Long Thành - TPHCM và các địa phương; áp dụng chính sách bảo lưu slot lịch sử cho các hãng hàng không khi chuyển đổi; xây dựng cơ chế hỗ trợ giá, phí để giảm gánh nặng cho các hãng.

Theo dự kiến, Long Thành sẽ đạt giới hạn công suất 25 triệu hành khách/năm vào 2029 - 2030. Trong thời gian nâng công suất lên 50 triệu khách/năm, Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục đóng vai trò dự phòng, đảm bảo cân bằng thị trường hàng không khu vực TPHCM.

Dự án Cảng HKQT Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ngày 26/9, chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên đã bay vào vùng trời Long Thành. Hoạt động này diễn ra trong 1 tháng, nhằm đánh giá toàn diện hệ thống dẫn đường và giám sát hàng không, đánh dấu cột mốc quan trọng chuẩn bị cho ngày cất cánh 19/12 tới.

Lộc Liên
#Long Thành #chuyến bay quốc tế #Tân Sơn Nhất #sân bay Long Thành #kết nối hàng không #trung tâm trung chuyển #cảng hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục