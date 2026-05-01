Du khách chen chân ở Hội An

TPO - Phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng nườm nượp du khách trong dịp nghỉ lễ. Đêm muộn, dòng người vẫn đổ về liên tục khiến nơi này vui như hội.
Những quầy bán đồ ăn hút khách bởi món ăn hấp dẫn, thơm ngon, giá cả hợp lý. Ông Lucas (du khách Úc) chia sẻ, Hội An về đêm có rất nhiều giá trị để thụ hưởng. "Tôi vừa được dạo bộ, ngắm cảnh quan trong không khí mát mẻ, hiểu thêm về văn hóa địa phương, vừa được thưởng thức các món ngon, nghe nhạc. Quá tuyệt vời", ông nói.
Du khách kéo về đoạn đường trước một quán cà phê để nghe nhạc. Các quán cà phê, bar, pub...ở Hội An thường mời ca sĩ hát những bài hát tiếng Anh để thu hút khách.
Sau 22h, Hội An vẫn chưa có dấu hiệu "buồn ngủ". Du khách vẫn nườm nượp, các tuyến đường, hàng quán nhộn nhịp, sôi động.
Hàng quán trong nhà hay ngoài trời lúc khuya vẫn nhộn nhịp. Đại diện một nhà hàng cho hay khách nước ngoài thường đi chơi muộn hơn khách trong nước và ngồi rất lâu.