Hàng không - Du lịch

Du khách chen chân ở Hội An

Thanh Hiền

TPO - Phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng nườm nượp du khách trong dịp nghỉ lễ. Đêm muộn, dòng người vẫn đổ về liên tục khiến nơi này vui như hội.

Hàng ngàn du khách﻿ đổ về phố cổ Hội An﻿ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5﻿. Ghi nhận của Tiền Phong, sau 22h ngày 30/4, dòng người vẫn tấp nập trên các tuyến đường, nhất là khu vực bán hàng lưu niệm, ăn uống. Ảnh: Thanh Hiền.
Một đoàn khách quốc tế hào hứng tham quan Hội An dù đã muộn. Bà Eun-seo (du khách Hàn Quốc) cho hay phố cổ Hội An là điểm đến mà cả nhóm bạn của bà quan tâm nhất khi tới Đà Nẵng﻿. Mọi người đến đây từ sớm, nhưng vì phố rộng, nhiều điểm phải dừng chân để khám phá nên đến 22h mọi người vẫn chưa muốn về.
Du khách nước ngoài trải nghiệm ở chợ đêm, tham quan phố cổ, thưởng thức ẩm thực.
Những quầy bán đồ ăn hút khách bởi món ăn hấp dẫn, thơm ngon, giá cả hợp lý. Ông Lucas (du khách Úc) chia sẻ, Hội An về đêm có rất nhiều giá trị để thụ hưởng. "Tôi vừa được dạo bộ, ngắm cảnh quan trong không khí mát mẻ, hiểu thêm về văn hóa địa phương, vừa được thưởng thức các món ngon, nghe nhạc. Quá tuyệt vời", ông nói.
Cầu qua sông Hoài chật như nêm. Thời tiết Đà Nẵng trong những ngày nghỉ lễ khá mát mẻ nên thuận lợi cho du khách tham quan, giải trí ngoài trời.
Ai tới Hội An cũng muốn chụp bộ ảnh với đèn lồng. Đèn về đêm càng lung linh, rực rỡ. Khu vực bày bán đèn lồng không khi nào vắng vẻ, du khách đứng đợi tới lượt chụp rất đông.
Du khách kéo về đoạn đường trước một quán cà phê để nghe nhạc. Các quán cà phê, bar, pub...ở Hội An thường mời ca sĩ hát những bài hát tiếng Anh để thu hút khách.
Dù muộn, các quầy hàng thủ công, truyền thống vẫn níu chân du khách quốc tế đến xem và chọn mua.
Sau 22h, Hội An vẫn chưa có dấu hiệu "buồn ngủ". Du khách vẫn nườm nượp, các tuyến đường, hàng quán nhộn nhịp, sôi động.
Một nhóm bạn trẻ chưa chịu về dù đã khá muộn. Thảo Ly (du khách Hà Tĩnh) cho hay cô cùng các bạn đi thăm thú và chụp ảnh đêm Hội An gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn bỏ sót rất nhiều "tọa độ". "Người đông quá, muốn chụp tấm ảnh cũng phải chờ khá lâu. Tôi tưởng chỉ đông từ chiều đến khoảng 21, 22h, nhưng gần hết ngày mà người vẫn còn nườm nượp", Ly bất ngờ.
Hàng quán trong nhà hay ngoài trời lúc khuya vẫn nhộn nhịp. Đại diện một nhà hàng cho hay khách nước ngoài thường đi chơi muộn hơn khách trong nước và ngồi rất lâu.
"Hội An về đêm vừa lung linh đẹp đẽ, vừa có nhiều điều để trải nghiệm. Chúng tôi đã đi thuyền và thả hoa đăng, sau đó tìm mua các thức ăn trên đường phố. Con người ở đây cũng rất thân thiện, nhiệt tình, điều đó khiến chúng tôi yêu quý Hội An hơn", chị Genevieve (du khách Mỹ) bày tỏ.
