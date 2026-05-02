Không khí lạnh sẽ về miền Bắc sớm hơn dự kiến: Hà Nội có thể mưa từ khi nào?

Thục Hân

HHTO - Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh, sớm hơn những dự báo ban đầu. Vậy gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội vào lúc nào, khi nào có thể gây mưa dông?

Tóm tắt nhanh:

· Không khí lạnh được dự báo sẽ về sớm hơn, có thể ảnh hưởng đến Hà Nội từ sáng 3/5.

· Mưa dông có thể bắt đầu từ sáng hoặc trưa, mạnh hơn vào chiều tối.

· Thời tiết chuyển mát rõ rệt trong ngày 4/5 (chi tiết bên dưới).

Nhiệt độ ở Hà Nội đầu tháng 5 này có thể nói là khá "vừa phải", không những không đến mức nắng nóng mà còn có những ngày khá mát. Nhưng so với vài ngày trước thì hôm nay, 2/5, trời hơi nóng hơn và oi hơn, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên tới 38oC. Cái nóng oi lần này vẫn là một yếu tố cho biết không khí lạnh sắp về rồi.

Dự báo ngay trong sáng mai, 3/5, không khí lạnh sẽ về đến Hà Nội. Như vậy là sớm hơn so với dự báo ban đầu, và vì vậy, mưa dông cũng có thể xảy ra sớm hơn dự kiến.

Theo những dự báo của vài ngày trước thì không khí lạnh sẽ về miền Bắc vào khoảng tối đến đêm 3/5 và gây mưa dông vào đêm 3/5 đến sáng 4/5. Nhưng hiện tại, các mô hình lớn thống nhất trong dự báo là không khí lạnh sẽ về từ sáng mai và mưa dông rải rác ở miền Bắc sẽ bắt đầu cùng thời điểm đó.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/5 có mưa dông rải rác
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào khoảng chiều mai, 3/5 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ở Hà Nội, dự báo mưa bắt đầu từ sáng hoặc trưa mai, ban đầu là mưa nhỏ, buổi chiều hoặc tối có thể có lúc mưa to, dông.

Ngày mai, 3/5, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mà lại có dự báo mưa dông như vậy nên người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch, phương án di chuyển để hạn chế bị ảnh hưởng, nếu đang ở ngoài mà có mưa to, dông gió thì cần tìm nơi trú chắc chắn ngay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, ngày 4/5 thời tiết Hà Nội lại rất dễ chịu, nếu còn mưa thì dự báo cũng chỉ mưa nhỏ lúc vào rạng sáng, trong ngày nhiệt độ cảm nhận cao nhất chỉ khoảng 27 - 28oC, trời mát rượi.

Thục Hân
