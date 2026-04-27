Không khí lạnh sắp về miền Bắc: Hà Nội có thể mưa to, dông vào thời điểm nào?

Thục Hân

HHTO - Một đợt không khí lạnh nữa lại sắp về miền Bắc, có thể gây mưa dông diện rộng. Hà Nội được dự báo có khả năng mưa to, có thể kèm dông vào thời điểm trời chuyển gió Đông Bắc.

Tóm tắt nhanh:

· Không khí lạnh dự báo về miền Bắc từ đêm 28/4, rạng sáng 29/4, gây mưa to, dông diện rộng.

· Nhiệt độ Hà Nội giảm, trời hơi lạnh vào sáng sớm.

Hà Nội đang có nhiệt độ dễ chịu trong mấy ngày nghỉ. Chiều nay, 27/4, nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 34 - 35oC. Tất nhiên, cùng một mức nhiệt độ thì có người thấy nóng, có người thấy mát, nhưng ở thời điểm này (cuối tháng 4) mà nhiệt độ cảm nhận như vậy ở Hà Nội thì có thể coi là khá nhẹ nhàng.

Ngày mai, 28/4, ở Hà Nội nhiệt độ tăng nhẹ, có thể oi ả hơn một chút - đây là "dấu hiệu" quen thuộc, đã lặp lại khá nhiều trong thời gian gần đây: Một đợt không khí lạnh lại sắp về.

Nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ trước khi không khí lạnh về
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 28/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo không khí lạnh sẽ về đến miền Bắc, trước hết là khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, vào khoảng đêm 28/4, rạng sáng 29/4. Hà Nội có thể chuyển gió Đông Bắc vào khoảng rạng sáng 29/4.

Khi không khí lạnh về, dự báo nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa, có nơi mưa to và dông. Các mô hình dự báo hiện tại chưa hoàn toàn thống nhất về thời điểm xảy ra mưa ở Hà Nội, nhưng phần lớn cho rằng Hà Nội sẽ mưa vào khoảng đêm 28/4 đến sáng 29/4, cũng có khả năng có mưa to, dông, nhưng mức độ có thể ít hơn ở miền núi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào sáng 29/4 chỉ ở mức 24 - 25oC, nhiều người sẽ thấy hơi lạnh nên có thể cần mặc áo khoác nhẹ hoặc áo dài tay.

Bản đồ dự báo mưa dông ở miền Bắc khi không khí lạnh tràn về
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 29/4 (màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và điều cần lưu ý nhất vẫn là mưa to và dông. Người dân nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, gió mạnh, trời tối sầm, nhiệt độ giảm nhanh thì cần tìm chỗ trú chắc chắn ngay, hết sức hạn chế di chuyển trên đường, tránh đứng dưới cây to hoặc những kết cấu dễ rơi, đổ.

Thục Hân
Xem thêm

Cùng chuyên mục