Tháng 5 có “Trăng đôi” hiếm gặp: Vì sao vừa có Trăng tròn lại thêm “Trăng xanh”?

Sơn Trần

HHTO - Tháng 5/2026 mang đến một hiện tượng thiên văn thú vị khi bầu trời xuất hiện tới hai lần Trăng tròn trong cùng một tháng. Sự trùng hợp hiếm gặp này khiến nhiều người gọi đây là “Trăng đôi” - một trải nghiệm đặc biệt với những ai yêu thích quan sát bầu trời đêm.

Thông thường, mỗi tháng Dương lịch chỉ có một lần trăng tròn. Tuy nhiên, chu kỳ vận động của Mặt Trăng quanh Trái Đất kéo dài khoảng 29,5 ngày, lệch nhẹ so với lịch Dương.

Chính sự chênh lệch này khiến trong một số tháng, Mặt Trăng có thể đạt trạng thái tròn hoàn toàn hai lần. Với tháng 5/2026, lần trăng tròn đầu tiên diễn ra vào ngày 1/5 đầu tháng - còn được gọi là “Trăng Hoa”, gắn với thời điểm thiên nhiên bước vào giai đoạn nở rộ. Lần thứ hai xuất hiện vào cuối tháng ngày 31/5, và đây chính là hiện tượng được gọi là “Trăng xanh”.

Dù tên gọi khá đặc biệt, “Trăng xanh” không phản ánh màu sắc thực tế của Mặt Trăng. Trong thiên văn học, đây là thuật ngữ dùng để chỉ lần trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng Dương lịch.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trên thực tế, Mặt Trăng vẫn giữ màu sắc quen thuộc như trắng hoặc vàng nhạt khi quan sát từ Trái Đất. Việc ánh trăng chuyển sang màu xanh chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện khí quyển rất đặc biệt và hiếm gặp.

Việc xuất hiện hai lần Trăng tròn trong cùng một tháng không phải năm nào cũng có, vì vậy tháng 5/2026 trở thành thời điểm đáng chú ý đối với những người yêu thiên văn.

Không cần thiết bị chuyên dụng, chỉ cần điều kiện thời tiết thuận lợi, người quan sát vẫn có thể chiêm ngưỡng rõ ràng hiện tượng này. Đây cũng là dịp để nhiều người dành thời gian quan sát bầu trời đêm và tìm hiểu thêm về những chuyển động thú vị của vũ trụ.

#trăng tròn #trăng xanh #thiên văn #hiện tượng thiên văn #tháng 5 2026

