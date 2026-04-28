Từ tháng 5/2026, thi sát hạch lái xe phải xem video tai nạn: Có ai được miễn?

Thục Hân

HHTO - Học viên thi sát hạch lái xe từ tháng 5/2026 sẽ phải xem video các tình huống tai nạn giao thông trước khi thi. Một số người sợ bị ám ảnh, nên thắc mắc rằng có trường hợp nào được miễn không.

Tóm tắt nhanh:

· Từ tháng 5/2026, người thi sát hạch lái xe phải xem video tai nạn trước khi thi.

· Video do Cục CSGT cung cấp, hiện chưa có quy định về miễn xem.

· Mục tiêu là nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Từ tháng 5/2026, người học lái xe trước khi bước vào kỳ sát hạch sẽ phải xem video cảnh báo về tai nạn giao thông (TNGT), theo Tiền Phong.

Các video với độ dài 15 phút về hậu quả các vụ TNGT đã được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an hoàn thiện. Trong video thể hiện những tình huống tai nạn liên quan đến cả ô tô và xe máy, kết hợp cả hình ảnh thực tế và mô phỏng, theo VnExpress.

Việc học viên phải xem các video như trên là để nhận thức được tầm quan trọng của an toàn giao thông đối với chính mình và người khác, nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông.

Video tình huống tai nạn giao thông sẽ được dùng trong sát hạch lái xe
Người thi sát hạch lái xe sẽ phải xem video thể hiện các tình huống tai nạn do vượt ẩu, chuyển hướng không đúng quy định… Ảnh minh họa: TPO.

Trước thông tin này, nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu họ thuộc kiểu người "yếu bóng vía", dễ bị ám ảnh thì có được miễn hay không?

Theo nguồn tin từ người am hiểu lĩnh vực này, các video nói trên do cơ quan chức năng cung cấp, có xử lý kỹ thuật như làm mờ các chi tiết nhất định để giảm mức độ gây sốc. Tuy vậy, nội dung vẫn mang tính cảnh báo rõ ràng, phản ánh các tình huống tai nạn thực tế. Hiện chưa có quy định về việc miễn xem video đối với bất kỳ trường hợp nào.

Theo Cục CSGT, đây cũng là một phần trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho người lái xe - đó là những điều mà người lái xe rất cần có, ngoài kiến thức về việc điều khiển xe và luật giao thông.

Học viên tham gia kỳ thi sát hạch lái xe
Hiện chưa có quy định trường hợp được miễn xem, tức là việc xem video TNGT là bước bắt buộc trong quy trình thi sát hạch lái xe. Ảnh minh họa: TPO.

Với người thi lấy bằng lái xe, điều này cũng đặt ra yêu cầu về tâm lý: Cần có tinh thần vững vàng khi tiếp cận những hình ảnh có tính cảnh báo và nên nhìn nhận những tình huống này theo hướng học hỏi, từ đó nâng cao trách nhiệm, sự bình tĩnh, cẩn thận mỗi khi tham gia giao thông.

