Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thời tiết Hà Nội ngày mai như mùa Thu, khi nào có đợt không khí lạnh nữa?

Thục Hân

HHTO - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, Hà Nội sẽ có ngày như mùa Thu giữa mùa Hè, đúng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Và ngay trong kỳ nghỉ lễ, dự báo một đợt không khí lạnh nữa lại về.

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội ngày 30/4 mát như mùa Thu, sáng se lạnh.

· Nhiệt độ tăng nhẹ trong 2 ngày sau đó, thời tiết thuận lợi để ra ngoài chơi.

· Miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh tiếp theo vào ngày 3/5 (chi tiết bên dưới).

Không khí lạnh về đã xua tan cảm giác oi ả. Sáng nay, 29/4, nhiệt độ Hà Nội giảm đáng kể so với hôm qua và đến chiều nay, nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ khoảng 28oC, ở thời điểm này như vậy là rất mát mẻ. Gió mùa Đông Bắc và mưa từ đêm qua cũng khiến không khí trở nên trong lành, dễ chịu hơn.

Ngày mai, 30/4, dự báo Hà Nội sẽ như mùa Thu giữa mùa Hè: Trời nắng ráo, khô, gió mát, buổi sáng se lạnh với nhiệt độ khoảng 22oC (mức này thực sự được gọi là lạnh) và buổi chiều nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ khoảng 29 - 30oC. Đúng là một ngày trời rất đẹp ở thời điểm cuối tháng 4.

Hà Nội ngày 30/4 trời mát, gió nhẹ do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 30/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt độ ở Hà Nội tăng nhẹ trong 2 ngày tiếp theo (1/5 - 2/5) nhưng không đến mức nắng nóng, dự báo Hà Nội sẽ không mưa. Thời tiết như vậy rất thuận tiện cho việc ra ngoài tham quan, đi chơi, chụp ảnh.

Sau đó, không khí lạnh lại về, có thể ngay trong kỳ nghỉ lễ.

Dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh vào ngày 3/5 và nhiệt độ ở Hà Nội lại giảm, dù có thể không giảm nhiều bằng hiện tại. Khi không khí lạnh mới về thì trời có thể mưa, rồi ngày 4/5, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ lại như mùa Thu.

Hà Nội có thể có mưa khi không khí lạnh quay lại vào ngày 3/5
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc trong ngày 3/5 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Hiện tại các mô hình lớn thống nhất trong dự báo nói trên nên độ chắc chắn là cao. Như vậy, trong kỳ nghỉ lễ, ở Hà Nội có thể mưa vào ngày 3/5 nên người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp, ra ngoài nên mang đồ che mưa.

Thục Hân
Xem thêm

Cùng chuyên mục