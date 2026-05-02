Ô tô lao lên vỉa hè, tông cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy ở Nghệ An

TPO - Sau khi va chạm, chiếc ô tô lao lên vỉa hè, tông vào cửa hàng tạp hóa ven đường rồi bốc cháy. Người dân địa phương phá kính, đưa tài xế ra ngoài an toàn.

Chiều 2/5, lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, vào trưa cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thành Vinh, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô.

Sau va chạm, ô tô mang BKS 37V-12xx mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào một cửa hàng tạp hóa bên đường. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cửa hàng có một phụ nữ cùng hai cháu nhỏ. May mắn không ai bị thương.

Ít phút sau, phần đầu ô tô xuất hiện khói đen rồi phát hỏa. Nam tài xế bị mắc kẹt trong xe, lúng túng không thể mở cửa thoát ra ngoài.

Người dân dùng gạch, đá phá cửa kính ô tô cứu tài xế.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã dùng bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời sử dụng gạch đá đập vỡ cửa kính, đưa tài xế ra ngoài an toàn. Tài xế sau đó được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô hư hỏng nặng, cản trước bung khỏi xe. Vụ việc cũng khiến cửa hàng tạp hóa bị hư hại một số tài sản.

Ô tô bị hư hỏng nặng.

Đại diện phường Thành Vinh cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người. Các bên liên quan đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại tài sản sau tai nạn.