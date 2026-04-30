Hạt nhân của 'siêu bản đồ' du lịch miền Nam: Cần Giờ và giá trị không thể sao chép

Trong cấu trúc phát triển mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Cần Giờ đang nổi lên như một “hạt nhân” chiến lược trong tam giác kết nối TPHCM - Long Thành - Vũng Tàu. Sở hữu cấu trúc địa lý - sinh thái đặc thù cùng lợi thế hạ tầng đang bứt phá, khu vực này không chỉ mở ra dư địa phát triển du lịch khác biệt mà còn định hình giá trị bất động sản mang tính dài hạn, khó có thể sao chép.

Khi hạ tầng tạo lực hút mới

Trong nhiều năm, phát triển du lịch và bất động sản ven đô bị giới hạn bởi khoảng cách và khả năng kết nối. Tuy nhiên, khi các trục hạ tầng trọng điểm dần hình thành, đặc biệt là các dự án kết nối TP.HCM với Cần Giờ, bức tranh đã thay đổi rõ rệt.

Theo TS. Lê Xuân Sang – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, hạ tầng đóng vai trò như “nam châm” hút dòng người và dòng vốn. Khi thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ được rút ngắn đáng kể, rào cản tâm lý về khoảng cách gần như bị xóa bỏ. Xu hướng mới cũng dần hình thành: cư dân đô thị không chỉ đến nghỉ dưỡng ngắn ngày mà bắt đầu cân nhắc lựa chọn nơi đây như một không gian sống lâu dài.

Trong bối cảnh TP.HCM chịu áp lực gia tăng dân số, ô nhiễm và thiếu hụt không gian xanh, nhu cầu “dịch chuyển chất lượng sống” ngày càng rõ nét. Những khu vực ven biển, môi trường trong lành, kết nối thuận tiện trở thành lựa chọn ưu tiên. Cần Giờ, với vị trí liền kề nhưng vẫn tách biệt về sinh thái, hội tụ đầy đủ điều kiện để đón đầu xu hướng này.

Sự hiện diện của sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống cảng nước sâu khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu giúp khu vực này trở thành điểm giao thoa của hàng không – hàng hải – đường bộ. Đây là nền tảng để hình thành hệ thống logistics đa phương thức – yếu tố then chốt của nền kinh tế hiện đại. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang triển khai - sẽ rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 13 phút, cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành năm 2029, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang nghiên cứu,... sẽ mở ra mạng lưới kết nối hạ tầng liên vùng cho Cần Giờ với các cực tăng trưởng lớn.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - nhận định, việc mở rộng không gian phát triển TP.HCM và tích hợp các địa phương như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tạo ra một cực tăng trưởng mới, đồng thời nâng tầm vai trò của các khu vực vệ tinh. Trong bức tranh đó, Cần Giờ là “cửa ngõ biển” mang ý nghĩa chiến lược, giữ vai trò kết nối trong chuỗi giá trị kinh tế - du lịch - logistics.

Khi hạ tầng hoàn thiện, giá trị bất động sản không còn phụ thuộc đơn thuần vào khoảng cách địa lý, mà được quyết định bởi khả năng kết nối và chất lượng sống. Đây cũng là cơ sở để nhiều chuyên gia đánh giá Cần Giờ có thể trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản phía Nam.

Từ sinh thái độc bản đến hệ tiện ích all-in-one

Nếu hạ tầng là điều kiện cần, thì bản sắc là yếu tố quyết định sức hút dài hạn. PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội - cho rằng, hạn chế của nhiều điểm đến hiện nay là sự trùng lặp trong phát triển: công trình quy mô lớn nhưng thiếu chiều sâu trải nghiệm và giá trị tự nhiên.

Cần Giờ lại đi theo hướng khác. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn - “lá phổi xanh” của khu vực Đông Nam Á - vừa là tài nguyên du lịch đặc biệt, vừa là nền tảng cho mô hình đô thị sinh thái bền vững.

So với Hội An nổi bật về di sản, Đà Nẵng mạnh về hạ tầng và du lịch biển hiện đại, hay Phú Quốc phát triển nghỉ dưỡng, Cần Giờ sở hữu cấu trúc hiếm có: kết hợp rừng - biển - đô thị lớn trong cùng một không gian. Đặc biệt, lợi thế liền kề trung tâm kinh tế - tài chính như TPHCM là yếu tố mà ít điểm đến nào có được.

Chính cấu trúc này tạo nên giá trị “không thể sao chép”. Những yếu tố như hệ sinh thái tự nhiên, vị trí cửa ngõ biển hay khả năng kết nối đa phương thức là lợi thế mang tính bền vững, không thể tái tạo trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, tiềm năng của Cần Giờ còn nằm ở khả năng phát triển hệ sinh thái tiện ích tích hợp - mô hình “all-in-one”. Từ nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí, thương mại đến logistics, tất cả có thể hội tụ trong một không gian thống nhất, hình thành “thành phố trong thành phố”. Mới đây, Vinhomes Green Paradise đã hợp tác với IHG Hotels & Resorts (IHG) và hệ thống Marriott International để phát triển hệ thống khách sạn 5 sao tại dư dự án. Theo đó IHG sẽ phát triển 4 khách sạn quy mô hơn 1.000 phòng tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, bao gồm InterContinental Saigon Can Gio với 400 phòng, Crowne Plaza Saigon Can Gio với 400 phòng, Holiday Inn Express Saigon Can Gio với 130 phòng và Garner Saigon Can Gio với 130 phòng. Trong khi đó, Marriott International sẽ đưa hai thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới là The Ritz-Carlton và Marriott Hotel về Cần Giờ, với tổng quy mô khoảng 700 phòng và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của Cần Giờ, cũng là nền tảng để nơi đây vươn mình trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu lưu trú của hàng triệu khách du lịch.

Đáng chú ý, sự xuất hiện liên tục của các hoạt động, sự kiện quy mô lớn đã góp phần thay đổi hình ảnh Cần Giờ. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lễ hội xuân Green Paradise Tet Fest thu hút hàng trăm nghìn lượt khách với nhiều không gian trang trí quy mô như gốc mai cổ thụ 150 năm tuổi, vườn mai hàng trăm gốc, cây lì xì khổng lồ hay các cụm khinh khí cầu rực rỡ. Song song với đó, các hoạt động thể thao cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Ngày 19/4, gần 1.000 người tham gia giải đi bộ Green Family Walk với chủ đề “Đồng hành tiến bước - Di sản xanh truyền đời”. Không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, sự kiện còn tạo không gian kết nối giữa con người với hệ sinh thái ven biển.

Dự kiến ngày 1/5 tới, khu vực sẽ tiếp tục đón thêm các sự kiện lớn, trong đó có giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ quy mô khoảng 5.000 vận động viên. Sự kiện này được kỳ vọng là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần gia tăng sức hút du lịch.

Theo các chuyên gia, xu hướng bất động sản - du lịch hiện nay không chỉ dừng ở nơi lưu trú, mà hướng tới trải nghiệm trọn vẹn về phong cách sống. Những tổ hợp đa tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu trong phạm vi khép kín, đặc biệt hấp dẫn với nhóm khách hàng trung và cao cấp.