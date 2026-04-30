Lào Cai:

Khu đô thị sinh thái hơn 2.400 tỷ đồng tại Sa Pa

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quy Hồ, với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quy Hồ có quy mô sử dụng đất 29,3 ha, định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, thông minh, gắn với cảnh quan đặc trưng khu vực đồi chè Ô Quy Hồ. Tổng mức đầu tư trên 2.400 tỷ đồng.

Về quy hoạch, dự án gồm 358 căn nhà ở thương mại, trong đó có 65 căn liền kề và 293 căn biệt thự. Bên cạnh đó là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quy mô khoảng 300 phòng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội như trường mầm non, trường liên cấp và các tiện ích đồng bộ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2030.

Hiện trạng khu vực đồi chè Ô Quy Hồ.
Phối cảnh dự án Khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quy Hồ.

Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị và du lịch của địa phương, từng bước nâng tầm Khu du lịch quốc gia Sa Pa trở thành điểm đến có sức cạnh tranh ở khu vực và quốc tế. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận “đô thị trong du lịch”, thay vì chỉ mở rộng dịch vụ lưu trú đơn lẻ như trước đây.

Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong và Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ khởi công

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang nhấn mạnh, đây là một trong những dự án mang tính định hình mô hình đô thị sinh thái mới tại Sa Pa, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Nhà đầu tư đã chủ động hoàn thiện các thủ tục về tài chính, quy hoạch, thiết kế và cấp phép xây dựng, bảo đảm đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Ông Hoàng Giang đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành và chính quyền địa phương được yêu cầu tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục duy trì môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó thu hút thêm các dự án chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

#Dự án đô thị sinh thái Sa Pa #Khai trương khu đô thị Ô Quy Hồ #Phát triển du lịch bền vững #Đầu tư lớn tại Lào Cai #Quy hoạch phát triển khu vực #Chính sách thu hút đầu tư #Mô hình đô thị thông minh #Phát triển hạ tầng xã hội #Sa Pa #Đô thị sinh thái #Dự án du lịch #Đầu tư #Du lịch #Lào Cai #Nhà liền kề #Biệt thự #Chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai

