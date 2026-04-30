Có 2 tỷ nên mua nhà hay đầu tư để có dòng tiền ổn định?

Trong bối cảnh giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM đã lên tới 80–100 triệu đồng/m², việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm với của người trẻ. Thay vì mua nhà trung tâm, nhiều gia đình lựa chọn đầu tư bất động sản ven đô vừa có thể trở thành “công cụ tài chính” giúp chi trả chi phí thuê nhà và duy trì chất lượng sống tại đô thị.

Khi giá nhà vượt thu nhập, người trẻ buộc phải thay đổi chiến lược sở hữu

Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 21/4, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) nêu thực tế đáng chú ý: giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã cao gấp 25–30 lần thu nhập bình quân năm, vượt xa ngưỡng 4–6 lần theo thông lệ quốc tế. Cùng với đó, dữ liệu từ Cushman & Wakefield cho thấy giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng khoảng 288% trong 10 năm, tương đương gần gấp 3 lần. Điều này đồng nghĩa, một căn hộ trị giá 2 tỷ đồng năm 2016 có thể đã lên tới gần 6 tỷ đồng hiện nay, trong khi thu nhập của người lao động không tăng tương ứng.

Không chỉ tại Việt Nam, xu hướng “thuê để sống – đầu tư để tạo dòng tiền” đã xuất hiện tại nhiều đô thị lớn trên thế giới như Hàn Quốc, Singapore, Úc,... Khi giá nhà vượt quá khả năng chi trả, người trẻ lựa chọn thuê nhà gần nơi làm việc để đảm bảo chất lượng sống, đồng thời sử dụng vốn tích lũy để đầu tư vào bất động sản vùng ven hoặc các khu vực có khả năng khai thác, qua đó tạo nguồn thu bù đắp chi phí thuê.

Tại Hà Nội, câu chuyện của vợ chồng Hoàng và Lan (30 tuổi, nhân viên văn phòng) là ví dụ điển hình. Sau nhiều năm tích lũy được khoảng 2 tỷ đồng, họ đứng trước lựa chọn khó khăn. Nếu mua nhà ở xã hội, vị trí xa trung tâm và điều kiện tiếp cận hạn chế khiến phương án này không phù hợp. Trong khi đó, căn hộ chung cư tại khu vực thuận tiện có giá từ 7–8 tỷ đồng, đồng nghĩa họ phải vay phần lớn giá trị với lãi suất thả nổi có thể lên tới 15%/năm – tạo áp lực tài chính kéo dài. Ngay cả phương án gửi tiết kiệm hay mua đất cũng không mang lại hiệu quả đáng kể, khi lãi suất thấp và cơ hội tiếp cận ngày càng hạn chế.

“Chúng tôi từng tính toán, nếu vay mua nhà, mỗi tháng phải trả cả gốc lẫn lãi khoảng 50–60 triệu đồng, trong khi thuê nhà chỉ tốn một phần tư chi phí và không bị áp lực nợ,” chị Lan chia sẻ.

Thực tế này cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy của người trẻ. Bất động sản không còn được nhìn nhận đơn thuần là nơi để ở, mà dần trở thành công cụ tài chính. Thay vì “mua để ở”, nhiều người lựa chọn “sở hữu để vận hành” – tức đầu tư vào các tài sản có khả năng tạo dòng tiền, đồng thời duy trì cuộc sống linh hoạt thông qua việc thuê nhà.

Tuy nhiên, để chiến lược này phát huy hiệu quả, tài sản đầu tư cần đáp ứng ba điều kiện: tạo dòng tiền ổn định dựa trên nhu cầu thực, có đơn vị vận hành chuyên nghiệp và đủ khả năng cân đối chi phí thuê nhà. Khi hội đủ các yếu tố này, bất động sản không chỉ giúp duy trì chất lượng sống mà còn trở thành nền tảng tài chính bền vững cho gia đình trẻ trong bối cảnh giá nhà tiếp tục neo cao.

Thera Home - thu nhập thụ động từ đầu tư thông minh

Trong bối cảnh bài toán nhà ở ngày càng áp lực, Thera Home tại tổ hợp khoáng nóng lớn nhất miền Bắc - Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) của tập đoàn Onsen Fuji đưa ra một hướng tiếp cận khác: bất động sản không chỉ để sở hữu, mà có thể vận hành như một tài sản tạo dòng tiền. Với hơn 2 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu căn hộ studio và được chủ đầu tư cam kết thuê lại tối thiểu 5 năm.

Theo chính sách khai thác, mức thu nhập dao động từ 16–60 triệu đồng/tháng tùy loại căn, trong đó căn studio đạt khoảng 16 triệu đồng/tháng, tương đương lãi suất 9–12%/năm. Dòng tiền được chi trả định kỳ giúp nhà đầu tư có thể dự báo thu nhập và giảm thiểu rủi ro về công suất.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ dựa trên cam kết tài chính, mà được hỗ trợ bởi nền tảng vận hành thực tế. Onsen Fuji đã có kinh nghiệm khai thác Lynntimes Thanh Thủy với hệ thống vận hành chuyên nghiệp tiêu chuẩn Mỹ, giúp duy trì lượng khách ổn định và nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản. Đây là yếu tố then chốt, bởi khả năng tạo dòng tiền dài hạn phụ thuộc trực tiếp vào năng lực vận hành.

Với dòng tiền khoảng 16 triệu đồng/tháng, nhà đầu tư có thể cân đối chi phí thuê nhà tại khu vực trung tâm, thay vì phải gánh áp lực vay mua bất động sản giá cao. Đồng thời, tài sản vẫn có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian nhờ gắn với hệ sinh thái khoáng nóng – một loại tài nguyên có tính khan hiếm và nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Nhìn tổng thể, Thera Home cho thấy một cách tiếp cận mới trong đầu tư bất động sản: thay vì ưu tiên sở hữu để ở, nhà đầu tư có thể lựa chọn sở hữu một tài sản có khả năng vận hành, vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa hỗ trợ cân đối chi phí sống trong dài hạn.