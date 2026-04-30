Cổ đông dự án tòa tháp 88 tầng ở Thủ Thiêm kiện nhau vì nợ thuế nghìn tỷ

TPO - Cổ đông Corredance Pte. Ltd. yêu cầu hội đồng trọng tài xác nhận các đối tác phải chịu toàn bộ khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất bổ sung, đồng thời bồi hoàn cho Corredance Pte. Ltd. nếu phát sinh thiệt hại liên quan tại dự án Empire City.

Phải làm theo cam kết

Corredance Pte. Ltd. - công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Keppel đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) đối với các đối tác góp vốn vào dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City).

Vụ kiện liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận đầu tư ký ngày 2/3/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ) giữa Corredance Pte. Ltd. với các đối tác và Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Theo Keppel, Corredance Pte. Ltd. hiện nắm 40% vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - đơn vị được thành lập để phát triển các dự án Empire City, với tổng vốn ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD.

Phối cảnh dự án Empire City ở Thủ Thiêm.

Dự án Empire City được cơ quan chức năng thông báo phải nộp bổ sung khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương khoảng 261 triệu USD. Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã gửi văn bản đề nghị xem xét lại và điều chỉnh mức thu này. Tuy nhiên, các đề nghị hiện vẫn đang trong quá trình xem xét.

Trong đơn kiện, Corredance Pte. Ltd. cho rằng các đối tác phải chịu trách nhiệm đối với các cam kết và bảo đảm đã đưa ra trong thỏa thuận đầu tư, đặc biệt liên quan đến các phê duyệt pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án.

Corredance Pte. Ltd. yêu cầu hội đồng trọng tài xác nhận các đối tác (không phải Corredance Pte. Ltd., dù trực tiếp hay gián tiếp) phải chịu toàn bộ khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất bổ sung, đồng thời bồi hoàn cho Corredance Pte. Ltd. nếu phát sinh thiệt hại liên quan.

Corredance Pte. Ltd. khẳng định, không có trách nhiệm với khoản tiền sử dụng đất bổ sung này và đã khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng thời sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Phía Keppel cho biết, với giá trị ghi sổ hiện tại của các khu đất, khoản đầu tư vào Empire City vẫn được kỳ vọng có lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nếu các đối tác không gánh toàn bộ khoản chi phí nói trên.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Thuế TPHCM có văn bản số 7211/TB-TPHCM thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương. Theo đó, tính tới ngày 26/3, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 6.972 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương nợ hơn 6.972 tỷ đồng phải nộp thuế đất được Nhà nước giao và hơn 1.648 tỷ đồng tiền thuế nợ trên 90 ngày.

Thuế TPHCM thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành văn bản số 7211/TB-TPHCM, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Tiền sử dụng đất tăng

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là chủ đầu tư dự án Empire City ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo quy hoạch, dự án Empire City được xây dựng trên diện tích 14,5 ha nằm ven sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm... theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2, trong đó tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng là công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Tháng 2/2017, UBND TPHCM điều chỉnh quy hoạch, nâng tổng diện tích sàn xây dựng trên mặt đất ở Empire City từ 730.000 m2 lên 763.438 m2, hệ số sử dụng đất thuần từ 6,54 tăng lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, số lượng nhà ở tăng từ 2.831 căn lên 3.787 căn.

Hồi tháng 9/2025, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án Empire City.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết, ngày 5/9/2016, TPHCM có quyết định giao cho công ty hơn 11 ha đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm (tính từ ngày 23/6/2015) để thực hiện dự án. Đến đầu năm 2017, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án trên là gần 3.600 tỷ đồng.

Tại quyết định của TPHCM khi đó nêu rõ, chủ đầu tư không phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình với gần 1.200 căn hộ cho cư dân sống ổn định.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do chưa giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, gây lãng phí lớn về thời gian, chi phí và nguồn lực cho cả nhà nước lẫn nhà đầu tư.

Theo Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, các cơ quan chức năng gần đây đề xuất phương án nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án lên tới hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất đã nộp. Đồng thời, ràng buộc thêm nội dung, trường hợp sau này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thì công ty có trách nhiệm phải thực hiện.

Do đó, doanh nghiệp này đề nghị cơ quan chức năng xem xét xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó là Thông tư 36/2014. Kết hợp yếu tố điều chỉnh quy hoạch vào quá trình xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung lần này, tránh việc phải thực hiện nhiều lần, gây lãng phí thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Hiện tại, phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung chỉ dựa vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, mà chưa xét đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng đến giá trị quyền sử dụng đất (dự án đã có điều chỉnh cơ cấu diện tích giữa các lô đất để phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 nhưng tổng chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi).

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đề nghị UBND TPHCM và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vấn đề một cách công bằng và hài hòa lợi ích, tránh gây thiệt hại không đáng có, tiếp tục lãng phí tài nguyên và thời gian của nhà nước và nhà đầu tư. Đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế ngoài mong muốn trong khi công ty hoàn toàn không có lỗi trong trường hợp này.