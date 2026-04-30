Ninh Bình nổi lên điểm nóng FDI, bất động sản mở ra cơ hội đầu tư mới

Với hàng trăm dự án FDI và chuyên gia quốc tế ngày càng gia tăng, Ninh Bình đang hình thành lực cầu lớn cho bất động sản lưu trú. Các mô hình tích hợp tiện ích và chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng trở thành kênh đầu tư bền vững trong giai đoạn mới.

FDI tăng tốc, Ninh Bình nổi lên như điểm đến mới

Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Ninh Bình đang nổi lên như một điểm đến mới của dòng vốn FDI tại khu vực phía Bắc, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư quốc tế. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn năm 2025 ước đạt 187.794 tỷ đồng, tăng 10,65% so với năm 2024, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng là động lực dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng 13,7%. Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã thu hút khoảng 750 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ USD. Quy mô này đồng nghĩa với việc hình thành một lực lượng chuyên gia nước ngoài đáng kể, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Xếp hạng vốn đầu tư nước ngoài quý 1 năm 2026 tại Việt Nam

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại các khu vực công nghiệp vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Phần lớn chuyên gia hiện lưu trú tại khách sạn hoặc nhà dân cải tạo, thiếu các mô hình căn hộ dịch vụ hoặc khu đô thị tích hợp đạt chuẩn. Trong khi đó, xu hướng “sống gần nơi làm việc” ngày càng rõ nét, đi kèm yêu cầu về môi trường lưu trú chất lượng cao, đầy đủ tiện ích sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí nhằm tối ưu thời gian và nâng cao chất lượng sống

Không chỉ được thúc đẩy bởi công nghiệp, Ninh Bình còn sở hữu lợi thế nổi bật về du lịch và môi trường sống. Đây là địa phương duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á có Di sản kép Tràng An được UNESCO công nhận, tạo nền tảng sinh thái khác biệt. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, quý I/2026, địa phương đón gần 9,9 triệu lượt khách, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu đạt 10.053 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đầu năm. Quy mô này cho thấy sức hút lớn của Ninh Bình, đồng thời củng cố lợi thế về môi trường sống – yếu tố ngày càng được giới chuyên gia nước ngoài coi trọng.

Sự kết hợp giữa động lực công nghiệp và nền tảng du lịch – sinh thái đang hình thành một cấu trúc cầu đa tầng tại Ninh Bình: từ chuyên gia làm việc dài hạn, khách lưu trú phục vụ sản xuất, đến du khách trong và ngoài nước. Đây chính là cơ sở để thị trường bất động sản tại địa phương chuyển dịch từ vai trò phục vụ lưu trú đơn thuần sang đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và phục hồi trong dài hạn.

Mô hình lưu trú tích hợp: lời giải cho nhu cầu của chuyên gia quốc tế

Trước yêu cầu ngày càng cao về môi trường sống của đội ngũ chuyên gia nước ngoài, các dự án bất động sản tại khu vực phía Nam Hà Nội đang chuyển dịch theo hướng tích hợp đa chức năng. Trong đó, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội (Liêm Hà, Ninh Bình) được phát triển theo mô hình kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nhằm đáp ứng nhu cầu “all-in-one living” – xu hướng phổ biến trong cộng đồng chuyên gia Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Không gian shoptel thấp tầng kết hợp kinh doanh – sinh hoạt

Dự án nằm trong khu vực giao thoa giữa các khu công nghiệp như Châu Sơn, Thanh Liêm, Đồng Văn, Thái Hà,... và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tạo điều kiện cho chuyên gia sinh sống gần nơi làm việc. Từ vị trí trung tâm kết nối của dự án, các chuyên gia chỉ mất từ 20 - 40 phút lái xe để tiếp cận các sân golf quy mô lớn như Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng), Tràng An Golf hay Royal Golf Club (Ninh Bình).

Với quy mô 5,9 ha, dự án được quy hoạch thành hai phân khu gồm Premier Villas (130 căn biệt thự, shoptel) và Thera Home (1.040 căn hộ cùng 82 shophouse), hướng tới mô hình sống “all-in-one” ngay trong nội khu. Thay vì tách rời các chức năng, hệ sinh thái tại đây tích hợp đồng thời lưu trú – chăm sóc sức khỏe – thư giãn, cho phép cư dân đáp ứng toàn bộ nhu cầu sống trong một không gian khép kín. Tổ hợp Thera Retreat & Spa đóng vai trò trung tâm, kết hợp bể tắm onsen 4 mùa, sauna – steam, khu trị liệu và vườn thiền, tạo điều kiện phục hồi thể chất và tinh thần sau giờ làm việc. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng sống mới của nhóm chuyên gia quốc tế, khi nơi ở không chỉ để sinh hoạt mà còn là không gian tái tạo năng lượng hàng ngày.

Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống mới, dự án còn mang tới bảo chứng lợi nhuận chắc chắn cho nhà đầu tư thông qua chính sách ủy thác cho thuê tối thiểu 5 năm. Mức giá thuê dao động từ 10 - 25 triệu đồng/tháng tuỳ căn. Chủ sở hữu còn được tặng thẻ tắm khoáng Onsen Fuji Priority từ 10 năm đến trọn đời trị giá hàng tỉ đồng.

Trong bối cảnh dòng vốn FDI tiếp tục mở rộng và kéo theo nhu cầu lưu trú chất lượng cao, những mô hình bất động sản tích hợp như Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội cho thấy một hướng đi mới của thị trường. Khi nơi ở không chỉ để sinh hoạt mà còn đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe và hiệu suất làm việc, giá trị tài sản ngày càng gắn chặt với nhu cầu thực và khả năng khai thác dài hạn.