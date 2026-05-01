Vụ lô đất có sổ đỏ 18 năm nhưng 'không có trên thực địa': Công an phát hiện chi tiết bất ngờ

TPO - Liên quan đến vụ trúng đấu giá đất nhưng đất không có trên thực địa, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ ông Đặng Huy Dũng (trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc nhưng đến khi xây nhà mới biết lô đất không có trên thực địa.

Theo đó, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Cụ thể việc giao đất, quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện dự án không trùng khớp về diện tích; việc bàn giao đất thực địa sau khi trúng đấu giá; ranh giới giữa khu dân cư Cây Trắc và các hộ dân giáp ranh khu dân cư Cây Trắc có sự thay đổi.

Phần diện tích đất của hộ dân liền kề với lô đất số 19 (nằm ngoài khu dân cư Cây Trắc) có sự biến động, tăng diện tích ở nhưng chưa xác định nguyên nhân. Việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Nguyên còn vướng mắc... Bên cạnh đó, quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu gặp một số khó khăn do tài liệu không được lưu trữ đầy đủ tại UBND xã Bình Sơn, nên chưa đủ căn cứ để xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Đặng Huy Dũng tại lô đất số 18 ông trúng đấu giá, riêng lô 19 không có trên thực địa.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh vụ việc và đã có văn bản gửi UBND xã Bình Sơn đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ, giải quyết cho đương sự.

Theo UBND xã Bình Sơn, sau khi tiếp nhận đơn của ông Đặng Huy Dũng, ngày 18/12/2025 UBND xã đã mời Thanh tra tỉnh, Sở NN&MT cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham vấn, định hướng phương án giải quyết vụ việc.

UBND xã Bình Sơn cũng lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phó chủ tịch thường trực UBND xã làm tổ trưởng để kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan.

Đoàn liên ngành đã thuê đơn vị tư vấn đo đạc hiện trạng toàn bộ khu dân cư Cây Trắc và các thửa đất liền kề. Đồng thời mời các cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu.

Ông Đặng Huy Dũng đang chật vật đi tìm lô đất số 19 trúng đấu giá năm 2007.

Tuy nhiên, do vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp, thời gian xảy ra đã lâu (từ năm 2005) nên đoàn kiểm tra gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin và mất nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh.

Trước đó, vào năm 2007, UBND huyện Bình Sơn (cũ) thông báo mở đấu giá 3 lô đất số 17, 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, nay là xã Bình Sơn. Tham gia đấu giá cùng nhiều người dân khác, ông Đặng Huy Dũng trúng liền hai lô đất cuối khu dân cư là lô số 18 và 19, với số tiền lần lượt 176 triệu đồng và 183 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, ông Dũng được chính quyền địa phương tổ chức chỉ mốc, giao đất ngoài thực địa. Đến năm 2008, ông được UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lô đất trúng đấu giá.

Ông Dũng vẫn kiên trì đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc hy hữu của mình.

Theo ông Dũng, ông chỉ nhận được biên bản giao đất thực địa đối với lô số 18. Riêng lô số 19, dù đã trúng đấu giá và nộp đủ tiền, nhưng ông không được lập biên bản giao đất. Tuy nhiên do thiếu hiểu biết pháp luật và tin tưởng vào chính quyền, nên ông không đặt vấn đề hay yêu cầu làm rõ.

Đến năm 2018, khi có nhu cầu xây nhà trên lô đất đã trúng đấu giá, ông phát hiện vị trí lô đất số 19 không tồn tại trên thực địa.

Đến ngày 13/12/2025, tại buổi làm việc với UBND xã Bình Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã tiếp tục kết luận lô đất số 19 không tồn tại, nên “không có cơ sở trả lời cho công dân”.