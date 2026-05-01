Bạn đọc

Lần đầu tiên trình diễn flyboard trên hồ Thác Bà

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Trong khuôn khổ ngày hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2026, lần đầu tiên xã Yên Bái tổ chức trình diễn Flyboard, tạo nên một bữa tiệc thể thao nước đầy phấn khích, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Video trình diễn Flyboard trên hồ Thác Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tại ngày hội "Âm vang hồ Thác Bà" năm 2026 diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên hồ Thác Bà, lần đầu tiên bộ môn thể thao nước mạo hiểm Flyboard (ván trượt đứng nước) được trình diễn trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách tại lễ hội.
Sự xuất hiện của bộ môn Flyboard đã thổi một luồng gió hiện đại, đầy mạo hiểm vào lễ hội, những màn nhào lộn trên không hấp dẫn theo nhịp lên xuống giữa lòng hồ Thác Bà khiến cho du khách thích thú.
Dưới áp lực của các tia nước cực mạnh, các vận động viên Flyboard bất ngờ vọt lên khỏi mặt hồ ở độ cao 5-10 mét. Khán giả không khỏi trầm trồ trước những cú nhào lộn 360 độ, những pha "cá heo lặn ngụp" đầy nghệ thuật. Sự tương phản giữa sự tĩnh lặng của mặt hồ và sự bùng nổ của công nghệ thể thao nước đã tạo nên một trải nghiệm thị giác vô cùng ấn tượng cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4﻿ này.
Với nhiều du khách, lần đầu tiên chứng kiến màn trình diễn của bộ môn Flyboard gây kích thích với cảm giác chinh phục được môn thể thao mạo hiểm, mới lạ này, cùng với cảm giác bay giữa không trung thực sự là một dấu ấn khó quên. Anh Ngô Đức Chiến (ở xã Yên Bình) cho hay: Nhìn những màn trình diễn thực sự rất cuốn hút, hấp dẫn, nếu như hồ Thác Bà có thể vận dụng và đưa bộ môn này vào hoạt động du lịch trải nghiệm trên hồ chắc chắn tôi sẽ tham gia.
Một điểm nhấn quan trọng nhưng không kém phần kịch tính trong ngày hội "Âm vang hồ Thác Bà" là hoạt động trình diễn cứu hộ trên hồ do Câu lạc bộ Thể thao nước phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện.
Tình huống giả định là một thuyền viên gặp sự cố giữa dòng. Chỉ trong tích tắc, đội cứu hộ chuyên nghiệp trên các canô cao tốc đã có mặt, triển khai kỹ thuật tiếp cận và đưa người gặp nạn vào bờ an toàn. Hoạt động này không chỉ phô diễn kỹ năng nghiệp vụ tinh nhuệ mà còn là lời khẳng định về tính chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách khi tham gia các loại hình du lịch mạo hiểm trên hồ Thác Bà.
Song song với những bộ môn thể thao mạo hiểm mới lạ, nội dung đua thuyền nan truyền thống trên hồ vẫn được diễn ra với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các xã sinh sống ven hồ Thác Bà.
Bà Trần Thị Hòa, một du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng khi thấy sự kết hợp giữa nét văn hóa địa phương và các trò chơi cảm giác mạnh. Đặc biệt, việc chứng kiến đội cứu hộ diễn tập giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi trải nghiệm các dịch vụ tại đây.”
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe