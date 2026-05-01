Dân khốn khổ vì khói bụi của lò than không phép

TPO - Dù không có giấy tờ về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở đốt than củi tại Đông Cuông (tỉnh Lào Cai) vẫn tồn tại suốt thời gian dài. Khói khét bao trùm, cây cối chết dần, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân xã Đông Cuông, nhiều cơ sở đốt than củi không được cấp phép tồn tại ở địa phương này từ mấy năm qua, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Dọc Tỉnh lộ 166 từ xã Tân Hợp đi xã Đông Cuông (Lào Cai), nhiều cơ sở sản xuất than củi trái phép tồn tại lâu năm.

Tại thôn Chèm có 4 cơ sở đốt than củi nằm dọc theo bên đường Tỉnh lộ 166, quy mô hàng nghìn m2. Thời điểm ghi nhận, có 2 cơ sở sản xuất than đang hoạt động, khói xám xịt bốc lên với mùi khét nồng nặc. Bên trong, than được đốt thủ công, không có hệ thống xử lý khí thải, không có hệ thống rãnh thoát nước.

Dù chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động nhưng các đơn vị này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ông Trần Văn Yên (ở thôn Chèm, xã Đông Cuông) bức xúc: "Ngày cũng như đêm, mùi khói khét lẹt bao trùm cả vùng. Khói làm đen kịt những tấm bạt, rau màu, cây cối không phát triển được. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vấn đề không được xử lý dứt điểm".

Theo biên bản được UBND xã Đông Cuông lập ngày 27/3, 2 cơ sở trên hoạt động từ năm 2024 đến nay. Cơ sở của ông Lương Mạnh Hoàng có 13 lò sản xuất, diện tích khoảng 500m2, cùng khu vực chứa nguyên liệu rộng hơn 2.000m2, sản lượng mỗi tháng khoảng 50 tấn than.

Qua kiểm tra, cơ sở này không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ bảo vệ môi trường, phương án phòng cháy chữa cháy.

Bên trong cơ sở sản xuất than tại thôn Chèm.

Tại cơ sở do ông Đoàn Văn Cử, phụ trách sản xuất (chủ cơ sở vắng mặt), có tổng 16 lò đốt than, 3 dãy nhà khung thép lợp tôn, với diện tích hơn 6.000m2. Ghi nhận của phóng viên, cơ sở này chưa có biện pháp xử lý khí thải từ lò đốt mà xả trực tiếp ra môi trường; chưa xây dựng rãnh thoát nước; chất thải rắn (tro lò) được thu gom bán cho người dân.

Bụi than từ hoạt động đốt than củi của các cơ sở tại xã Đông Cuông phủ lên mọi vật.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Thành Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết, trên địa bàn hiện còn tồn tại 5 cơ sở sản xuất than củi. Địa phương đã nhiều lần lập đoàn kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoạt động các cơ sở này do không đảm bảo đủ các điều kiện theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, xã kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền đến quan trắc, có biện pháp xử lý triệt để.