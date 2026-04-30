Sâu biển dày đặc, nhiều du khách đến Vũng Tàu ngao ngán

Văn Quân

TPO - Hàng năm, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5, nhiều du khách từ các tỉnh Miền Tây, Đông Nam Bộ, Trung tâm TPHCM chọn Vũng Tàu làm nơi tắm biển và nghỉ dưỡng nhưng năm nay hiện tượng sâu biển dày đặc làm ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của du khách.

Sâu biển gia tăng, nhiều du khách miễn cưỡng ở lại với biển Vũng Tàu.

Chiều 30/4, ghi nhận tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu), khu vực vốn luôn ken đặc du khách trong mỗi dịp nghỉ lễ, năm nay lại xuất hiện cảnh tượng trái ngược. Dù thời tiết thuận lợi, nắng đẹp, lượng người đổ về không ít nhưng bãi biển lại thưa thớt người tắm.

Theo quan sát của phóng viên, phần lớn du khách chỉ dạo chơi, chụp ảnh hoặc ngồi trên bờ thay vì xuống biển. Nguyên nhân được cho là do sự xuất hiện dày đặc của “sâu biển” trong thời gian gần đây khiến nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Gia đình tôi đã đặt phòng từ trước, dự định sẽ tắm biển thoải mái dịp lễ. Nhưng khi nghe thông tin và trực tiếp thấy tình trạng sâu biển, chúng tôi không dám xuống nước”, chị Tuệ Anh (du khách đến từ TPHCM) chia sẻ.

anh-man-hinh-2026-04-30-luc-194559.png
Sâu biển vón thành cục trôi dạt vào Bãi Sau, Vũng Tàu

Không ít du khách rơi vào tình cảnh tương tự. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ nghỉ, nhiều người đành “miễn cưỡng” tận hưởng không khí biển từ xa, sau đó chuyển sang các phương án thay thế như tắm hồ bơi tại khách sạn, tham quan nội thành hoặc thậm chí rút ngắn chuyến đi để đến địa điểm khác.

Một số cơ sở lưu trú cho biết, lượng khách vẫn ổn định nhờ kỳ nghỉ lễ dài ngày nhưng mức chi tiêu dịch vụ biển giảm rõ rệt. Các dịch vụ cho thuê phao, ghế, đồ tắm biển ế ẩm hơn so với mọi năm.

anh-man-hinh-2026-04-30-luc-194519.png
Bãi Sau Vũng Tàu thưa vắng du khách xuống tắm biển.

Theo nhận định của nhiều tiểu thương và người làm du lịch, sự gia tăng đột biến của sâu biển đã ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của điểm đến này trong dịp cao điểm. Điều này không chỉ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, buôn bán mà còn kéo theo hệ lụy đối với nguồn thu ngân sách địa phương.

Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm có biện pháp kiểm soát, cảnh báo và xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

#Vũng Tàu #du lịch #sâu biển #dịch vụ biển #kỳ nghỉ lễ #du khách #nơi đến

