Dự án đường 14.000 tỷ nối với cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thiết kế 6 làn xe, trong đó khoảng 13km đầu có tốc độ tối đa 100km/h, đoạn cuối giảm còn 80km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần thi công đồng loạt, trong đó thành phần đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu được đánh giá là phức tạp nhất, đòi hỏi nhiều thời gian xử lý kỹ thuật. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ngày 29/4, hơn 37 km cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu chính thức đưa vào khai thác, việc đẩy nhanh tuyến đường nối sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM, Đồng Nai đến Vũng Tàu xuống còn khoảng 1 giờ, giảm áp lực cho quốc lộ 51, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực.