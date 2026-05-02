Kinh tế

Dự án đường 14.000 tỷ nối với cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Văn Quân

TPO - Nhiều nhà thầu đang tăng tốc làm xuyên lễ để kịp hoàn thiện theo đúng tiến độ Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 16km, bắt đầu từ vòng xoay quốc lộ 56 và kết thúc tại vòng xoay Phước Thắng (đường 2 tháng 9), kết nối trực tiếp ra biển Vũng Tàu.
Ngày 1/5, theo ghi nhận, cầu vượt qua nút giao quốc lộ 56 (QL) của Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần hoàn thiện.
Từ điểm nối cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, tuyến đường về Vũng Tàu đạt khoảng 70% tiến độ.
Tại công trường dự án, công nhân làm xuyên ngày nghỉ để đẩy nhanh tốc độ.
Ông Hoàng Ngọc Cương - đại diện đơn vị thi công gói thầu số 34 - chia sẻ, để kịp tiến độ nhà thầu đã triển khai 3 ca, 4 kíp làm xuyên lễ. Những công nhân làm xuyên lễ sẽ được gấp đôi ngày công hiện hưởng.
Nhiều nhà thầu có phụ cấp tốt khiến công nhân, kỹ sư yên tâm làm xuyên lễ.
Tại nút giao điểm cuối dự án nối cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu ở đoạn vòng xoay Phước Thắng, đường 2 tháng 9 các hạng mục cầu vượt được ưu tiên triển khai gấp rút.
Toàn cảnh dự án từ điểm cuối vòng xoay Phước Thắng về cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thiết kế 6 làn xe, trong đó khoảng 13km đầu có tốc độ tối đa 100km/h, đoạn cuối giảm còn 80km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần thi công đồng loạt, trong đó thành phần đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu được đánh giá là phức tạp nhất, đòi hỏi nhiều thời gian xử lý kỹ thuật. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ngày 29/4, hơn 37 km cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu chính thức đưa vào khai thác, việc đẩy nhanh tuyến đường nối sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM, Đồng Nai đến Vũng Tàu xuống còn khoảng 1 giờ, giảm áp lực cho quốc lộ 51, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực.

#cao tốc #Biên Hòa Vũng Tàu #giao thông #đầu tư #xây dựng #kế hoạch #phát triển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe