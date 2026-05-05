Đối tượng cầm rựa xông vào trụ sở công an phường tấn công khiến một chiến sĩ bị thương nặng

Hoàng Nam

TPO - Một đối tượng bất ngờ mang rựa xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 5/5, tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một đối tượng nam bất ngờ xông vào trụ sở, dùng rựa tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ công an bị thương nặng, mất nhiều máu.

Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tại chỗ đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho những người có mặt tại trụ sở.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Viết H. (SN 1998), trú tại xã Quảng Long (cũ), nay thuộc phường Ba Đồn.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án, đồng thời xác minh các yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của đối tượng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

#Công an phường Ba Đồn #tấn công bằng dao #chất kích thích #Quảng Trị #chiến sĩ bị thương #cấp cứu

