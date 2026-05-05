Giải trí

Vợ tỷ phú và hàng trăm ngôi sao đổ bộ Met Gala

Hà Trang

TPO - Sáng 5/5 (giờ Việt Nam), thảm xanh Met Gala 2026 đón hàng trăm ngôi sao hàng đầu với những bộ cánh couture sử dụng hình thể con người như chất liệu sáng tạo.

Nữ diễn viên Nicole Kidman (phải) trở lại thảm xanh Met Gala 2026 cùng con gái ruột Sunday Rose (17 tuổi) trong lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện thời trang đình đám này. Đêm tiệc năm nay mang ý nghĩa đặc biệt với minh tinh 58 tuổi khi cô đảm nhận vai trò đồng chủ trì (co-chair) cùng Beyoncé, Venus Williams và Anna Wintour. Sự xuất hiện của Sunday Rose nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Met Gala vốn có quy định khách mời phải từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: Getty.
Hai mẹ con xuất hiện trong những bộ cánh rực rỡ, đậm tinh thần mùa xuân. Ngôi sao phim Babygirl diện thiết kế đầm dạ hội sequin đỏ đậm của Chanel, thuộc bộ sưu tập Cruise 2027. Trang phục nổi bật với phần eo trễ, chi tiết peplum lông vũ và đuôi váy nhẹ, tạo hiệu ứng ấn tượng. Trong khi đó, Sunday Rose lựa chọn thiết kế cúp ngực tông hồng - tím pastel, với phần thân váy bồng bềnh, mang hơi hướm hoa cỏ mùa xuân. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng túi xách đồng điệu và hoa tai bản lớn, tạo điểm nhấn trẻ trung nhưng vẫn sang trọng. Ảnh: Getty.
Heidi Klum với phong cách “chơi lớn” quen thuộc. Siêu mẫu kiêm host của Project Runway gây chú ý biến bản thân thành “bức tượng sống” đúng nghĩa. Với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion Is Art”, màn xuất hiện này được xem là một trong những cách diễn giải đúng nhất khi sử dụng chính cơ thể làm chất liệu để tạo nên nghệ thuật.
Katy Perry giấu mặt bí ẩn, diện chiếc đầm trắng trễ vai của Stella McCartney, kết hợp cùng găng tay dài đồng màu. Giọng ca Firework che kín bằng chiếc mặt nạ điêu khắc màu bạc dạng gương, được bao quanh bởi lớp lưới trắng, tạo vẻ bí ẩn siêu thực.
Mỗi lần xuất hiện, Naomi Osaka lại nâng tầm phong cách, lần này cũng không ngoại lệ. Tay vợt người Nhật gây chú ý trong thiết kế váy trắng với phần vai điêu khắc ấn tượng, kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành uốn lượn độc đáo đến từ nhà thiết kế Robert Wun. Cả hai món đồ đều được điểm xuyết lông vũ đỏ rực, bung nở như những đóa hoa. Ảnh: Getty.
Cô đeo găng tay đỏ xuyên thấu, kết hợp chi tiết móng đen nhọn sắc sảo, tạo nên hình ảnh vừa kỳ ảo vừa mang tính trình diễn cao. Bộ đồ này cũng nằm trong triển lãm “Costume Art” của Viện Trang phục. Ảnh: Getty.
Là khách mời quen thuộc của sự kiện (đây đã là lần thứ 9 tham dự), Anne Hathaway trở thành một trong những ngôi sao hạng A được mong chờ nhất. Bám sát dress code, nữ diễn viên diện đầm được vẽ tay tinh xảo. Thiết kế là một mẫu váy dạ hội bằng lụa đen và chất liệu mikado, với đường xẻ ngực sâu và slit cao. Ảnh: Getty.
Lisa hợp tác với nhà thiết kế Robert Wun để tạo nên chiếc đầm xuyên thấu đặt riêng (custom), thể hiện rõ sự giao thoa giữa thời trang và nghệ thuật thông qua việc tôn vinh hình thể con người. Ê-kíp đã tiến hành quét 3D chính cánh tay của Lisa, sắp xếp chúng dưới lớp voan mỏng theo bố cục lấy cảm hứng từ các động tác múa truyền thống Thái Lan. Người đẹp 29 tuổi còn đảm nhiệm vai trò trong ban tổ chức (Host Committee) của Met Gala 2026. Ảnh: Getty.
Lần đầu tham dự Met Gala 2026, Jisoo diện chiếc đầm cột hồng lấp lánh của Dior, kết hợp cùng trang sức từ Cartier. Thiết kế quây ngực, hở lưng được thực hiện bằng chất liệu gazar cao cấp, phủ kín bằng những đường thêu tinh xảo tái hiện khu vườn hoa sống động, điểm xuyết thêm các cụm hoa nổi. Nữ thần tượng tạo điểm nhấn khi đính hoa trên tóc, cùng chiếc vòng cổ độc bản của Cartier. Ảnh: Getty.
Lần thứ ba tham dự Met Gala, Rosé khá an toàn khi diện đầm đen quây ngực cổ điển, lấy cảm hứng từ hai bộ sưu tập Saint Laurent: Xuân 1998 và couture Xuân 2002. Ảnh: Getty.
Thành viên cuối của BlackPink - Jennie cũng lộ tạo hình, chuẩn bị đến thảm xanh Met Gala. Ảnh: Getty.
Hailey Bieber bám sát chủ đề với phần thân trên là giáp ngực ánh vàng, kết hợp chân váy chiffon xanh đậm bay bổng, tạo nên sự đối lập giữa chất liệu cứng - mềm, mang lại cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát. Ảnh: Getty.
Tạo hình siêu thực của Kylie Jenner với bộ váy mang hiệu ứng như một tác phẩm điêu khắc chuyển động, tạo cảm giác đang tuột khỏi cơ thể. Ảnh: Getty.
Vốn yêu thích thời trang vintage, Lauren Sánchez sải bước một mình trên thảm xanh trong thiết kế đầm xanh navy ôm sát của Schiaparelli, với đường xẻ cổ sâu táo bạo. Điểm nhấn nằm ở phần quai vai đính ngọc trai và kim cương bản lớn, buông lơi khỏi bờ vai. Cô kết hợp trang phục cùng hoa tai kim cương dáng rủ, nhẫn kim cương và kiểu tóc uốn bồng bềnh cổ điển, tôn vóc dáng đồng hồ cát. Đây là lần thứ hai Lauren Sánchez tham dự Met Gala. Trước đó, vào năm 2024, cô xuất hiện cùng chồng là tỷ phú Jeff Bezos. Năm 2026, vợ chồng cô là nhà tài trợ đồng thời là đồng chủ trì danh dự của đêm tiệc. Ảnh: Getty.
Sarah Pidgeon sải bước tại đêm hội thời trang lớn nhất năm với thiết kế nổi bật từ Loewe. Nữ diễn viên Love Story diện áo cúp ngực tạo hình nơ, phần vải buông rủ dọc hai bên thân, liền mạch với chân váy cạp cao dài chạm sàn. Để cân bằng với bộ cánh ấn tượng, ê-kíp lựa chọn kiểu tóc gợn sóng nhẹ cùng lớp trang điểm tự nhiên, giúp tôn lên vẻ tươi tắn và giữ spotlight cho trang phục.
Charli XCX diện đầm đen dáng dài, thiết kế cúp ngực với các đường nhún trải dài toàn bộ thân váy, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại khi bước đi. Điểm nhấn tinh tế nằm ở chi tiết hoa gắn trên thân áo, pha trộn sắc xanh và hồng phấn. Ảnh: Getty.
Ngôi sao quần vợt Serena Williams thu hút mọi ánh nhìn khi chọn bộ đầm xanh với phần vai trễ mềm mại. Điểm nhấn nằm ở chi tiết vải xuyên thấu uốn lượn như hình xoắn ốc chạy dọc thân váy. Cô kết hợp cùng giày satin, áo choàng lông vũ đồng màu, mang lại tạo hình quyền lực, bay bổng. Ảnh: Getty.
Emma Chamberlain xuất hiện ấn tượng khi diện thiết kế đúng nghĩa một tác phẩm nghệ thuật. Ngôi sao mạng xã hội đã đặt hàng nghệ sĩ - nhà thiết kế Anna Deller-Yee vẽ tay trực tiếp lên chiếc đầm custom của Mugler. Chiếc váy độc đáo được tạo nên hoàn toàn bằng các chất liệu hội họa truyền thống. Theo Deller-Yee, cô đã làm việc với khoảng 30 màu nền, sau đó pha trộn để tạo thêm nhiều sắc độ. Quá trình vẽ kéo dài khoảng 40 giờ và gần 4 ngày để lớp màu khô. Ảnh: Justjared, Getty.
Sabrina Carpenter mang đến diện mạo được đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Kiểu tóc faux bob uốn xoăn của cô có những chi tiết đính đá lấp lánh, đúng tinh thần của sự kiện.
SZA mang đến một diện mạo tràn đầy năng lượng, cuốn hút từ makeup đến kiểu tóc đều toát lên tinh thần sáng tạo đúng chất Met Gala. Ảnh: Getty.
Vận động viên giành HCV Alysa Liu gây chú ý với mái tóc highlight vàng - nâu đặc trưng, được tạo kiểu bóng mượt và bắt sáng trên thảm xanh. Ảnh: Getty.

