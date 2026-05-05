Cướp giật 2,4 kg vàng trị giá gần 10 tỷ đồng, nhiều đối tượng sa lưới

Nguyễn Thắng

TPO - Từ màn “hỗ trợ bán vàng” cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, Hoàng Tuấn Anh đã lên kế hoạch cướp giật 23 vòng vàng nặng 2,4 kg rồi cùng đồng phạm mang đi tiêu thụ, chia nhau gần 5,9 tỷ đồng để ăn chơi, mua ô tô và tổ chức sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các hành vi cướp giật tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan vụ chiếm đoạt số vàng trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc anh W.J (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị một đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt lượng lớn vàng sau một cuộc giao dịch.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với giá trị tài sản rất lớn, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Nếnh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tập trung truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại.

slide11.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài ngày truy xét, lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. Cụ thể, Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này.

nguyen-thanh-tung-va-tang-vat.jpg
Tang vật của vụ án.

Sau đó, đối tượng Hoàng Tuấn Anh hẹn W.J mang vàng đi kiểm định, đồng thời yêu cầu nạn nhân đi một mình. Sau khi cùng tới một cửa hàng vàng bạc tại phường Nếnh kiểm tra, xác định số vàng là thật, cả hai ra về. Lợi dụng lúc bị hại sơ hở khi chuẩn bị lên taxi, đối tượng Anh bất ngờ cướp giật túi vải bên trong chứa 23 vòng vàng, tổng trọng lượng 2,4 kg, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Có vàng trong tay, Hoàng Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4 kg vàng, thu về gần 5,9 tỷ đồng. Một phần tiền cùng số vàng chưa bán được giao cho Nguyễn Thanh Tùng cất giấu. Số tiền phi pháp sau đó bị các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân; riêng Tuấn Anh còn dùng tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng cùng người khác.

Quá trình khám xét, điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi toàn bộ 2,4 kg vàng bị chiếm đoạt, 2 tỷ đồng tiền mặt và 1 ô tô Mazda CX-5 được xác định mua bằng tiền phạm tội mà có. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

