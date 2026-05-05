Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói về ‘15 ngày đêm thần tốc’ cắt giảm thủ tục hành chính

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là nỗ lực rất lớn, trong đó có '15 ngày đêm thần tốc' xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh

Ông Nguyễn Thanh Tịnh nhắc lại, tại cuộc họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh, đồng thời yêu cầu tập trung xóa bỏ 100% thủ tục không cần thiết.

Theo ông, đây là một trong những giải pháp căn cơ thực hiện tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ phương án cụ thể để thực thi nhiệm vụ này. Mới đây nhất, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Lãnh đạo Bộ Tư pháp khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn.

“Phải nói là 15 ngày đêm thần tốc xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Đây là nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt đúng theo tinh thần của Chính phủ mới”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ.

Theo tinh thần này, ông cho biết, tổng số thủ tục hành chính Trung ương thực hiện giải quyết chỉ còn 1.570 thủ tục. Với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, hiện có 198 ngành nghề và các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 51.419 ngày/97.020 ngày (đạt 52,9%), vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, các cơ quan còn tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng/năm. Đây là con số rất đáng kể đóng góp vào sự phát triển, theo đại diện Bộ Tư pháp.

Theo ông, chỉ chưa đầy một tháng vận hành Chính phủ mới đã thực hiện rất quyết liệt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Đề cập đến việc, làm sao để cắt giảm thực chất, tránh ‘mọc’ lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới, ông Nguyễn Thanh Tịnh nói, đây là vấn đề Thường trực Chính phủ chỉ đạo rất rõ với tinh thần triệt để chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Mặt khác, ông cũng cho rằng, cho biết cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và tới đây sẽ triển khai hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính.