Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói về ‘15 ngày đêm thần tốc’ cắt giảm thủ tục hành chính

Luân Dũng - Văn Kiên

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là nỗ lực rất lớn, trong đó có '15 ngày đêm thần tốc' xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh

Ông Nguyễn Thanh Tịnh nhắc lại, tại cuộc họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh, đồng thời yêu cầu tập trung xóa bỏ 100% thủ tục không cần thiết.

45tp.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: Như Ý

Theo ông, đây là một trong những giải pháp căn cơ thực hiện tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ phương án cụ thể để thực thi nhiệm vụ này. Mới đây nhất, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Lãnh đạo Bộ Tư pháp khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn.

“Phải nói là 15 ngày đêm thần tốc xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Đây là nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt đúng theo tinh thần của Chính phủ mới”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ.

Theo tinh thần này, ông cho biết, tổng số thủ tục hành chính Trung ương thực hiện giải quyết chỉ còn 1.570 thủ tục. Với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, hiện có 198 ngành nghề và các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 51.419 ngày/97.020 ngày (đạt 52,9%), vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, các cơ quan còn tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng/năm. Đây là con số rất đáng kể đóng góp vào sự phát triển, theo đại diện Bộ Tư pháp.

Theo ông, chỉ chưa đầy một tháng vận hành Chính phủ mới đã thực hiện rất quyết liệt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Đề cập đến việc, làm sao để cắt giảm thực chất, tránh ‘mọc’ lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới, ông Nguyễn Thanh Tịnh nói, đây là vấn đề Thường trực Chính phủ chỉ đạo rất rõ với tinh thần triệt để chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Mặt khác, ông cũng cho rằng, cho biết cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và tới đây sẽ triển khai hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính.

Luân Dũng - Văn Kiên
#Thủ tục hành chính #cải cách #Chính phủ #Tư pháp #đơn giản hóa thủ tục #đầu tư #điều kiện kinh doanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe