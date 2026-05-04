Ba cựu cán bộ chiếm đoạt số tiền ảo trị giá hàng chục tỷ của 'con bạc'

TPO - Bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an) bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền mã hóa trị giá hàng chục tỷ đồng khi làm nhiệm vụ trích xuất dữ liệu điện thoại của người phạm tội đánh bạc.

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo, quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an) từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bản án sơ thẩm xác định, ông Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Nguyễn Huy Lợi, Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ cấp dưới, được phân công phối hợp với Cục CSHS xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của bà Đào Thị Thanh T. và ông Đỗ Ngọc H. (là đối tượng có liên quan trong chuyên án), các bị cáo Lợi, Hoàng và Tuấn Anh đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của hai người nêu trên.

Cụ thể, ngày 29/10/2021, một điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao cho Nguyễn Huy Lợi chiếc điện thoại di động của bà T. để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu. Khi kiểm tra điện thoại, Lợi phát hiện tài khoản Binance của bà T. có 530.132 USDT (tương đương hơn 12 tỷ đồng) và 500,9 đồng C98 (tương đương hơn 40 triệu đồng).

Thấy vậy, Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản của bà T., thực hiện các lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của mình để sử dụng cá nhân.

Tương tự, ngày 29/10/2021, khi được điều tra viên của Cục CSHS bàn giao điện thoại di động của ông H. để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu, Nguyễn Ngọc Hoàng phát hiện tài khoản Binance của ông H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) và gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh thì được Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền mã hóa này.

Từ sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của ông H. chuyển đổi 199.999 USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Dương Tuấn Anh. Cùng ngày, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa để hưởng lợi.

Sau đó, Tuấn Anh đổi 3,2619 Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng.

Quá trình điều tra, ngày 17/2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hoàng đã tác động đến gia đình nộp số tiền 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; còn Dương Tuấn Anh bỏ trốn, đã bị truy nã nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.

Hồi tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Huy Lợi 9 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàng 7 năm tù.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, quá trình điều tra, Lợi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Số tiền hưởng lợi, bị cáo tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã tác động đến gia đình nộp 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.