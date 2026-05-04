Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phát cảnh báo hiện tượng bị mạo danh

An Yên

TPO - Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức có dấu hiệu mạo danh bệnh viện để thực hiện các hành vi không minh bạch, gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cho người dân.

Mẫu văn bản giả mạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Ngày 4/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về hành vi mạo danh cơ sở y tế này gây hiểu nhầm cho người dân, doanh nghiệp.

​Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phát hiện về việc một số cá nhân, một số đối tượng đã sử dụng các văn bản có hình thức tương tự giấy tờ nội bộ của bệnh viện, tự ý lập “dự toán kinh phí”, đóng dấu, ký tên giả mạo nhằm tạo lòng tin với đối tác, nhà cung cấp hoặc người dân. Những tài liệu này thường có đầy đủ thông tin như tên bệnh viện, đơn vị lập, đơn vị cung cấp, danh mục hàng hóa và tổng giá trị lớn, khiến nhiều người dễ nhầm lẫn là văn bản chính thức đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định mọi văn bản, hợp đồng, dự toán liên quan đến hoạt động mua sắm, hợp tác đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có xác minh rõ ràng và được đăng tải ở mục “Đấu Thầu” trên website của bệnh viện theo địa chỉ: http://benhvienvungtau.vn/

Bệnh viện không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự ý đại diện thực hiện giao dịch tài chính, kêu gọi hợp tác hoặc thu tiền dưới danh nghĩa bệnh viện nếu không có thông báo chính thức.

Trước tình trạng này, bệnh viện khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần nâng cao cảnh giác: Không chuyển tiền, ký kết hợp đồng hoặc cung cấp hàng hóa khi chưa xác minh rõ thông tin. Kiểm tra kỹ nguồn gốc văn bản, con dấu, chữ ký và liên hệ trực tiếp với bệnh viện qua các kênh chính thức để đối chiếu. Đồng thời khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc thông tin đến bệnh viện để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Việc mạo danh bệnh viện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế và niềm tin của cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

#mạo danh #cảnh báo #Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu #dự toán kinh phí

