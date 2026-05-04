Bé trai mắc não mô cầu thoát chết nhờ phát hiện nốt ‘tử ban’ trên da

TPO - Không phải cơn sốt, mà chính những nốt “tử ban” xuất hiện trên da khiến gia đình cảnh giác và đưa bé đi cấp cứu. Quyết định kịp thời này giúp bệnh nhi được phát hiện mắc não mô cầu và điều trị thành công.

Ngày 4/5, BS-CK2 Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé trai T.A. (6 tuổi, ngụ phường Long Trường TP.HCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà, trước đó bé A. có biểu hiện sốt và lừ đừ. Đến ngày thứ hai, trên da xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện tuyến trước thăm khám.

Các nốt tử ban xuất hiện trên da bệnh nhi thời điểm nhập viện

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng vọt lên 83.000 tế bào/mm3, cao gấp nhiều lần mức bình thường (khoảng 10.000 tế bào/mm3). Lo lắng trước nguy cơ bệnh nặng, gia đình nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Tại khoa Nhiễm, bệnh nhi được theo dõi với chẩn đoán nghi ngờ não mô cầu và nhiễm trùng huyết. Thời điểm nhập viện, bé sốt cao (39 độ C), mạch nhanh (140 lần/phút), thở nhanh (25 lần/phút), các ban xuất huyết rải rác toàn thân. Xét nghiệm CRP – chỉ số đánh giá tình trạng viêm ghi nhận ở mức 154 mg/L, tăng gấp 20 lần bình thường, cho thấy phản ứng viêm nghiêm trọng trong cơ thể.

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được cách ly điều trị tích cực. BS Châu Việt cho biết, ngay khi tiếp nhận, trẻ được hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhi bắt đầu đáp ứng tốt. Hết sốt, các nốt tử ban nhạt dần, chỉ số bạch cầu và CRP giảm rõ rệt.

Bé A. sau đó được chuyển trở lại khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị. Sau khi hoàn tất liệu trình kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Sự cảnh giác cao độ của gia đình trước các nốt tử ban đã giúp trẻ được nhập viện sớm, điều trị kịp thời

Theo BS Châu Việt, bệnh do não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao do diễn tiến rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp, có thể khởi phát và dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, bệnh còn có nguy cơ để lại nhiều di chứng nặng nề như tổn thương thần kinh vĩnh viễn ở thể viêm màng não mủ hoặc hoại tử chi dẫn đến phải cắt cụt.

Các chuyên gia cảnh báo, số ca mắc não mô cầu đã có xu hướng gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên. Trong bối cảnh đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao, lừ đừ, đặc biệt là sự xuất hiện các nốt tử ban trên da có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, tiêm vắc xin phòng não mô cầu hiện vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân tốt như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, không dùng chung đồ cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp. Môi trường sống cần thông thoáng, tránh tập trung đông người trong không gian kín khi có dịch.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, lừ đừ, đau đầu, buồn nôn hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.