Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé trai mắc não mô cầu thoát chết nhờ phát hiện nốt ‘tử ban’ trên da

Vân Sơn

TPO - Không phải cơn sốt, mà chính những nốt “tử ban” xuất hiện trên da khiến gia đình cảnh giác và đưa bé đi cấp cứu. Quyết định kịp thời này giúp bệnh nhi được phát hiện mắc não mô cầu và điều trị thành công.

Ngày 4/5, BS-CK2 Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé trai T.A. (6 tuổi, ngụ phường Long Trường TP.HCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà, trước đó bé A. có biểu hiện sốt và lừ đừ. Đến ngày thứ hai, trên da xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện tuyến trước thăm khám.

nhi-2-2.jpg
Các nốt tử ban xuất hiện trên da bệnh nhi thời điểm nhập viện

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng vọt lên 83.000 tế bào/mm3, cao gấp nhiều lần mức bình thường (khoảng 10.000 tế bào/mm3). Lo lắng trước nguy cơ bệnh nặng, gia đình nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Tại khoa Nhiễm, bệnh nhi được theo dõi với chẩn đoán nghi ngờ não mô cầu và nhiễm trùng huyết. Thời điểm nhập viện, bé sốt cao (39 độ C), mạch nhanh (140 lần/phút), thở nhanh (25 lần/phút), các ban xuất huyết rải rác toàn thân. Xét nghiệm CRP – chỉ số đánh giá tình trạng viêm ghi nhận ở mức 154 mg/L, tăng gấp 20 lần bình thường, cho thấy phản ứng viêm nghiêm trọng trong cơ thể.

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được cách ly điều trị tích cực. BS Châu Việt cho biết, ngay khi tiếp nhận, trẻ được hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhi bắt đầu đáp ứng tốt. Hết sốt, các nốt tử ban nhạt dần, chỉ số bạch cầu và CRP giảm rõ rệt.

Bé A. sau đó được chuyển trở lại khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị. Sau khi hoàn tất liệu trình kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

nhi-2-1-8362.jpg
Sự cảnh giác cao độ của gia đình trước các nốt tử ban đã giúp trẻ được nhập viện sớm, điều trị kịp thời

Theo BS Châu Việt, bệnh do não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao do diễn tiến rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp, có thể khởi phát và dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, bệnh còn có nguy cơ để lại nhiều di chứng nặng nề như tổn thương thần kinh vĩnh viễn ở thể viêm màng não mủ hoặc hoại tử chi dẫn đến phải cắt cụt.

Các chuyên gia cảnh báo, số ca mắc não mô cầu đã có xu hướng gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên. Trong bối cảnh đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao, lừ đừ, đặc biệt là sự xuất hiện các nốt tử ban trên da có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, tiêm vắc xin phòng não mô cầu hiện vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân tốt như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, không dùng chung đồ cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp. Môi trường sống cần thông thoáng, tránh tập trung đông người trong không gian kín khi có dịch.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, lừ đừ, đau đầu, buồn nôn hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Sơn
#Nhận biết dấu hiệu tử ban #Nguy cơ não mô cầu #Chẩn đoán sớm bệnh nhiễm trùng #Vai trò của vắc xin phòng bệnh #Điều trị kịp thời bệnh nguy hiểm #Nguy cơ tử vong do não mô cầu #Biến chứng của nhiễm trùng huyết #Tăng cường vệ sinh cá nhân #Phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng #Nhận diện triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe