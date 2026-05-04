Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động thiện nguyện

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, coi đây là một trong những trụ cột thể hiện trách nhiệm xã hội và y đức của một bệnh viện đại học đầu ngành.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và chủ động trong công tác hỗ trợ người bệnh, nhân dịp kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2025, bệnh viện đã thành lập Mạng lưới Công tác xã hội với hơn 70 thành viên đến từ các khoa, phòng. Mạng lưới này đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc phát hiện, rà soát các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ đó phối hợp với phòng Công tác xã hội để thẩm định và triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và kịp thời.

Đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với cộng đồng

Một trong những điểm nhấn của hoạt động thiện nguyện là các chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại cộng đồng. Hằng năm, bệnh viện phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các đợt khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại các địa bàn còn nhiều khó khăn như vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Tại đây, người dân được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, giúp phát hiện sớm bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ cao. Nhiều trường hợp đã được tư vấn chuyển tuyến hoặc đưa về điều trị chuyên sâu tại bệnh viện, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại hy vọng cho người bệnh.

Chia sẻ gánh nặng với bệnh nhân khó khăn

Không chỉ hướng ra cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ngay tại bệnh viện cũng được triển khai thường xuyên. Thông qua Quỹ thiện nguyện cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, trao quà, cấp phát thuốc và nhu yếu phẩm đã kịp thời đến với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, bệnh viện còn chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân nội trú thông qua các hoạt động như tặng quà dịp lễ, Tết, Tết Thiếu nhi, Trung thu, Noel hay các chương trình “cắt tóc 0 đồng”. Những hành động giản dị nhưng đầy nhân văn này góp phần tiếp thêm nghị lực để người bệnh yên tâm điều trị.

Huy động nguồn lực, lan tỏa giá trị nhân ái

Để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tích cực kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Nhờ đó, các chương trình thiện nguyện ngày càng đa dạng, chuyên nghiệp và có tính bền vững cao.

Trong năm 2025, tổng kinh phí huy động cho các hoạt động công tác xã hội và thiện nguyện ước đạt khoảng 6 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng hiệu quả cho các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn và các hoạt động kết nối cộng đồng.

Khẳng định vai trò bệnh viện đại học đầu ngành

Các hoạt động thiện nguyện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Sự chung tay của đội ngũ y bác sĩ, các tổ chức và cộng đồng đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn. Qua đó, góp phần thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đúng với tinh thần “lấy người bệnh làm trung tâm”