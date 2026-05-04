Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào lực lượng nước ngoài nếu tiếp cận eo biển Hormuz

TPO - Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, nếu tiếp cận eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington lên kế hoạch "giải cứu" tàu thuyền mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng khi Tehran tuyên bố sẽ sử dụng "toàn bộ sức mạnh" để kiểm soát an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tìm cách tiếp cận hoặc can thiệp vào khu vực. Ông nhấn mạnh mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải phối hợp với lực lượng Iran để đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển.

"Chúng tôi duy trì và kiểm soát chặt chẽ an ninh eo biển Hormuz với toàn bộ sức mạnh", Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết. Thiếu tướng Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran.

Thiếu tướng Ali Abdollahi nói thêm rằng, tuyến đường thủy này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran và bất kỳ "hành động quân sự nào của Mỹ nhằm phá vỡ tình hình sẽ chỉ dẫn đến những phức tạp hơn và gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu thuyền trong khu vực".

Phản ứng của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ sẽ "dẫn đường" để các tàu rời khỏi khu vực bị hạn chế, dù chưa công bố chi tiết cách thức triển khai.

“Chúng tôi đã nói với các quốc gia này, rằng chúng tôi sẽ dẫn đường cho tàu của họ rời khỏi các vùng biển bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tự do tiếp tục hoạt động của mình”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/5.

Kế hoạch "giải cứu" tàu thuyền của Mỹ vướng nhiều hoài nghi

Kế hoạch của Mỹ về việc "hướng dẫn" các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về cách thức hoạt động chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch này sẽ có hiệu lực.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trong một tuyên bố trên nền tảng X cho biết, sự hỗ trợ cho các hoạt động này sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và các thiết bị không người lái. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của các lực lượng này trong việc đảm bảo lưu thông hàng hải vẫn chưa rõ ràng.

Giới phân tích nhận định Washington nhiều khả năng sẽ tăng cường hiện diện quân sự nhằm trấn an các tàu thương mại, thay vì tổ chức hộ tống trực tiếp. Điều này có thể buộc Iran phải lựa chọn giữa kiềm chế hoặc đối đầu trực tiếp với Hải quân Mỹ - một bước leo thang chưa từng xảy ra.

Jennifer Parker, một nghiên cứu viên tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Úc, nhận định rằng quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện trong và trên eo biển để trấn an các tàu thương mại đang cố gắng đi qua khu vực này.

Bà cho biết, nhiệm vụ đó có thể bao gồm một vài tàu chiến của Hải quân Mỹ trong eo biển và một loạt máy bay bay phía trên để phát hiện và tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nhỏ nào cố gắng tấn công các tàu thương mại.

Theo bà Parker, mặc dù việc hộ tống tàu, với các tàu khu trục của Mỹ di chuyển song song với các tàu thương mại khó có thể xảy ra, nhưng việc tăng cường số lượng tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển sẽ là một bước đi tích cực.

Để ngăn chặn chiến dịch này, Iran sẽ phải trực tiếp đối đầu với Hải quân Mỹ, điều mà nước này chưa từng làm trước đây.

