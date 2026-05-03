Người lính

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ rút 'nhiều hơn' 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có kế hoạch cắt giảm quân số tại Đức vượt xa con số 5.000 binh sĩ do Lầu Năm Góc công bố, trong bối cảnh căng thẳng với châu Âu gia tăng vì xung đột ở Iran.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy (2/5) cho biết Mỹ có kế hoạch rút "nhiều hơn đáng kể" so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc công bố ban đầu.

"Chúng ta sẽ cắt giảm mạnh, và sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 người", ông Trump nói với các phóng viên ở Nam Florida khi ông chuẩn bị di chuyển lên chuyên cơ Không lực Một.

a133ddd3-d13d-4d4e-a3ec-03711e15bd36.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại sân bay quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới "sau khi đánh giá kỹ lưỡng về bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu".

Tổng thống Mỹ đã báo trước về việc cắt giảm này vào đầu tuần sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Mỹ đang bị Iran "làm bẽ mặt". Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Iran. Ông Trump cũng từng chỉ trích các đồng minh không hỗ trợ đủ và cảnh báo có thể tiếp tục cắt giảm quân tại các nước khác như Ý và Tây Ban Nha.

Về phía Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho rằng quyết định này là "có thể dự đoán được từ trước", đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của chính mình.

Chủ tịch các ủy ban quân sự quan ngại kế hoạch rút quân

Trong khi đó, hai lãnh đạo Ủy ban Quân sự Quốc hội Mỹ là Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch rút quân. Họ kêu gọi duy trì hiện diện quân sự tại châu Âu, thậm chí cân nhắc tái bố trí lực lượng sang sườn phía đông nhằm củng cố năng lực răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Đức đã đáp lại lời kêu gọi chia sẻ gánh nặng lớn hơn của Tổng thống Trump, tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và cung cấp quyền tiếp cận, căn cứ và không phận thuận lợi cho lực lượng Mỹ hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury", hai quan chức cho biết.

Thượng nghị sĩ bang Mississippi và nghị sĩ bang Alabama cho biết rằng "bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với bố trí lực lượng của Mỹ ở châu Âu đều cần một quy trình xem xét kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và các đồng minh của chúng ta", đồng thời bày tỏ kỳ vọng Lầu Năm Góc sẽ tham vấn các ủy ban giám sát về quyết định này.

Sự hiện diện quân đội Mỹ tại Đức

Theo trang web quân sự của Đức, căn cứ không quân Ramstein - nơi đặt trụ sở của Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, là một trung tâm chiến lược, đóng vai trò đầu não cho các hoạt động không quân và cũng là cơ sở quan trọng của NATO.

Dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ cho biết, tính đến tháng 12/2025, có hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ đóng quân thường trực ở Đức.

Giới quan sát cho rằng quy mô và tốc độ rút quân thực tế sẽ phụ thuộc vào các tính toán chiến lược của Washington cũng như mức độ phối hợp với Quốc hội và các đồng minh trong thời gian tới.

CNN
