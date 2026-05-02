Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Iran đã vươn lên thành cường quốc quân sự

TPO - Iran phát thông điệp vừa cứng rắn vừa linh hoạt khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố nước này đã vươn lên thành cường quốc quân sự.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 2/5 công bố tuyên bố được cho là của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, nhân dịp Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo.

Trong thông điệp, ông Khamenei ca ngợi vai trò của người lao động và giáo viên, đồng thời kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước và khuyến khích doanh nghiệp hạn chế sa thải nhân công.

Đáng chú ý, tuyên bố khẳng định Iran "đã vươn lên thành một cường quốc quân sự sau nhiều năm nỗ lực", đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc củng cố bản sắc Hồi giáo Iran cho thế hệ trẻ.

Đây là thông điệp thứ hai trong tuần được cho là của ông Khamenei, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này chưa xuất hiện công khai hơn bảy tuần qua.

Iran tuyên bố thực thi chỉ thị 'lịch sử' của Lãnh tụ Tối cao tại Vịnh Ba Tư

Song song với đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố sẽ thực thi "chỉ thị lịch sử" của Lãnh tụ Tối cao liên quan đến Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (1/5), Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cho biết: "Các phương thức và quy tắc kiểm soát việc quản lý mới Vịnh Ba Tư đã được thiết lập và sẽ được thực thi dựa trên chỉ thị lịch sử".

Binh sĩ Iran vận hành súng máy tại một tiền đồn hải quân dọc bờ biển Vịnh Ba Tư.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ông Ayatollah Khamenei ban hành chỉ thị, khẳng định những thế lực bên ngoài có âm mưu "đe dọa" nhắm vào Vịnh Ba Tư không có chỗ đứng trong khu vực "ngoại trừ dưới đáy biển". Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh việc thực hiện một cấu trúc "quản lý mới" đối với eo biển Hormuz.

Theo ông Ayatollah Khamenei, Cộng hòa Hồi giáo "sẽ là đội tiên phong của trật tự khu vực và toàn cầu mới" bằng cách tiếp tục bảo đảm an ninh cho Vịnh Ba Tư. Đồng thời đảm bảo đất nước và các quốc gia ven biển khác trong khu vực được hưởng sự tiến bộ và thịnh vượng mà không có sự can thiệp của thế lực bên ngoài.

Hải quân IRGC khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền của Iran dọc theo hơn 2.000 km bờ biển.

Theo chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao, Hải quân Iran "sẽ biến vùng biển thành nguồn sinh kế và sức mạnh cho nhân dân Iran, đồng thời bảo đảm an ninh và thịnh vượng cho khu vực".

Iran sẵn sàng đàm phán ngoại giao

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nếu Mỹ từ bỏ các yêu cầu "quá đáng" và ngừng sử dụng ngôn từ đe dọa.

Trong các cuộc điện đàm với ngoại trưởng nhiều quốc gia khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Iraq, ông Araghchi cho biết Tehran đã đưa ra các sáng kiến mới nhằm chấm dứt xung đột và thiết lập hòa bình khu vực.

Nhà ngoại giao Iran khẳng định nước này không phải bên khởi xướng chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa.

Ông nhắc lại rằng hành động gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran là yếu tố chính và là nguồn gốc của tình trạng bất ổn ở khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran không phải là bên khởi xướng cuộc chiến tranh áp đặt này. Chúng tôi sẵn sàng theo đuổi tiến trình ngoại giao nếu có sự thay đổi trong cách tiếp cận từ phía Mỹ. Lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ đất nước trước bất kỳ mối đe dọa nào”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng "Iran đã bước vào vòng đàm phán mới với sự trung gian của Pakistan, với thiện chí và trách nhiệm, nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh một cách dứt điểm".