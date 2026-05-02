Thế giới

Tổng thống Mỹ sắp nhận chuyên cơ Không lực Một mới từ Qatar

Minh Hạnh

TPO - Chiếc máy bay Boeing 747 mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất thử nghiệm bay và dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2026, Không quân Mỹ cho biết.

Theo thông báo của Không quân Mỹ, chiếc máy bay nói trên sẽ được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một cho Tổng thống Mỹ.

Hiện, quá trình cải tiến và thử nghiệm bay đã hoàn tất. Chiếc máy bay dự kiến sẽ ra mắt với màu sơn mới đỏ, trắng và xanh lam vào mùa hè này.

Nhà Trắng hiện có hai máy bay Boeing 747-200 cũ được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1990. Theo báo cáo, chúng đã gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật, và Nhà Trắng đã tìm cách thay thế chúng nhưng chưa thành công.

Người phát ngôn của L3Harris Technologies cho biết, công ty này đã hoàn thành “những cải tiến sâu rộng và tích hợp các hệ thống nhiệm vụ” cho chiếc máy bay.

“Văn phòng Tổng thống Mỹ sẽ nhận được một chiếc máy bay an toàn và bảo mật, được trang bị hệ thống liên lạc mới, cung cấp khả năng kết nối ổn định và an toàn để ứng phó với các sự kiện ở bất cứ đâu trên thế giới mà không bị gián đoạn”, người phát ngôn nói.

Việc nhận món quà là chiếc máy bay trị giá hàng trăm triệu đô la từ Qatar đã làm dấy lên những câu hỏi lớn về hiến pháp và đạo đức, cũng như những lo ngại về an ninh khi Chính phủ Mỹ sử dụng một chiếc máy bay do một cường quốc nước ngoài tặng làm phương tiện chuyên dụng tối mật cho tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một. (Ảnh: Reuters)

Qatar đã đề nghị tặng chiếc máy bay này vào tháng 5/2025 và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chấp nhận món quà. Việc này “phù hợp với tất cả các quy tắc và quy định liên bang”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết vào thời điểm đó.

Bộ Chiến tranh “sẽ nỗ lực để đảm bảo an ninh, cũng như yêu cầu về chức năng và nhiệm vụ đối với một chiếc máy bay được sử dụng để chuyên chở tổng thống Mỹ”, ông Parnell nói.

Hiến pháp Mỹ cấm các quan chức chính phủ nhận quà tặng “từ bất kỳ vị vua, hoàng tử hoặc quốc gia nước ngoài nào”, trong một điều khoản được gọi là Điều khoản về Thù lao.

Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận việc có bất kỳ vấn đề đạo đức nào liên quan đến món quà, nói rằng sẽ thật ngốc nghếch nếu Chính phủ Mỹ không nhận chiếc máy bay này.

Đây sẽ là một trong những món quà có giá trị nhất mà Chính phủ Mỹ từng nhận được. Sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ, chiếc máy bay sẽ được tặng cho thư viện tổng thống của ông, nguồn tin cho biết. Một chiếc Boeing 747-8 bản thương mại mới có giá khoảng 400 triệu USD.

Minh Hạnh
Straitstimes
