Thanh Thúy lăn xả cứu 'Trùm sò', Đức Thịnh khuyên vợ dừng lại

TPO - Trong khi Thanh Thúy miệt mài đi từng rạp để kéo khán giả cho “Trùm sò”, Đức Thịnh khuyên vợ dừng lại vì lo lắng cô kiệt sức.

Chiều 2/5, Trùm sò tiến sát mốc 11 tỷ đồng doanh thu, theo số liệu của Box Office Vietnam. Riêng trong ngày, phim thu gần một tỷ đồng với hơn 10.000 vé bán ra, số suất chiếu tăng gần 90 so với hôm trước. Tín hiệu tích cực đến sau chuỗi ngày ê-kíp kiên trì cinetour, livestream và trực tiếp kêu gọi khán giả ra rạp.

Thanh Thúy đi hàng trăm rạp, hỏi từng khán giả xem phim có dở không

Trong buổi livestream tối 1/5, Thanh Thúy không giấu được xúc động khi phim Trùm sò vượt mốc 10 tỷ và được tăng suất chiếu. Cô cho biết nhiều ngày liên tục di chuyển qua hàng loạt rạp khiến bản thân kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng bám trụ đến khi “không còn khán giả trong phòng chiếu”.

Nữ diễn viên - nhà sản xuất nói cô không đặt nặng chuyện “vượt mặt” dự án nào. “Tôi không quan tâm vượt ai hết. Tôi chỉ muốn biết phim thu được bao nhiêu và cảm ơn khán giả, ê-kíp”, cô chia sẻ.

Thanh Thúy chia sẻ: "Người ta nói phim này chắc chắn dở mới ít suất chiếu, vì vậy tôi quyết tâm phải đến từng rạp, hỏi từng khán giả xem nó có dở không".

Với Thanh Thúy, làm phim vừa là nghệ thuật, vừa là sinh kế của hai vợ chồng. “Chúng tôi không kinh doanh gì khác ngoài làm phim, nên áp lực doanh thu là rất lớn. Không chỉ cho mình, mà còn cho hơn trăm con người phía sau”, cô nói.

Cô thừa nhận mục tiêu tối thiểu là hòa vốn, song từ chối tiết lộ con số cụ thể, chỉ khẳng định đây là dự án tốn kém nhất từ trước đến nay, từ bối cảnh, trang phục đến dàn diễn viên. “Phim hay mà không có khán giả thì cũng xếp kho”, Thanh Thúy nói và nhấn mạnh niềm tin vào chất lượng tác phẩm.

Thời gian qua, Thanh Thúy gần như “phủ sóng” mạng xã hội bằng các buổi livestream, đồng thời đi cinetour đến hàng trăm rạp. “Ban đầu tôi hoang mang khi phim ít suất chiếu, có ý kiến nói phim dở nên bị vậy. Nhưng tôi tin vào phim nên đi từng rạp, hỏi từng khán giả. Tôi chưa thấy ai nói phim dở”, cô kể.

Thanh Thúy cũng chia sẻ việc đưa con trai theo trong các buổi giao lưu không phải để “kêu gọi thương cảm”, mà để con hiểu nỗ lực của ba mẹ và không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực trên mạng. “Tôi không muốn con nghĩ ba làm sản phẩm không tốt”, cô nói.

Trong khi Thanh Thúy miệt mài đi từng rạp để kéo khán giả cho Trùm sò, Đức Thịnh lo lắng vợ kiệt sức vì lịch trình dày đặc. Theo Thanh Thúy, chồng khuyên cô nên dừng lại nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn chọn tiếp tục hành trình, đặt trọn niềm tin vào bộ phim.

‘Không đi xin, phải sòng phẳng với khán giả’

Đồng hành cùng vợ trong các buổi giao lưu, đạo diễn Đức Thịnh cho biết anh chọn cách đối diện thẳng thắn với phản hồi trái chiều. “Tôi không đi xin và muốn sòng phẳng về mặt nghệ thuật. Khán giả khen chê là bình thường, mỗi người một cảm nhận”, anh nói.

Đức Thịnh và Thanh Thúy giao lưu với khán giả tại nhiều cụm rạp.

Nam đạo diễn khẳng định việc đưa con theo chỉ để con hiểu sự vất vả của ba mẹ, không phải chiêu PR. “Tôi có thể làm phim hay hoặc dở, nhưng tôi làm đàng hoàng và muốn mang tác phẩm tử tế đến khán giả”, anh nhấn mạnh.

Khác với sự tự tin của vợ, Đức Thịnh thừa nhận Trùm sò vẫn còn những thiếu sót. “Tôi biết và sẽ cố gắng hoàn thiện ở những dự án sau”, anh chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ áp lực trước những định kiến trên mạng, như việc phim ít suất chiếu bị mặc định là “dở”. Chính điều đó khiến ê-kíp quyết tâm đi đến từng rạp để kiểm chứng phản hồi thực tế.

Đạo diễn cũng nhắc đến giai đoạn khó khăn của bản thân, khi từng không tạo ra nguồn thu trong 6 năm. Bản thân anh đối diện bình luận tiêu cực, bị cho “ăn bám” vợ. Nam đạo diễn cho rằng quan trọng là tình thân, lúc khó khăn họ vẫn ở bên nhau để cùng nỗ lực và vực dậy.

Hiện tại, khi doanh thu dần cải thiện, Trùm sò vẫn đang trong cuộc đua khốc liệt với nhiều phim ngoài rạp. Với vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy, hành trình này chưa dừng lại. Điều họ bám vào không chỉ là con số, mà là niềm tin khán giả - thứ họ cho rằng “đủ để tiếp tục đi tiếp”.