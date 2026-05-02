Các bác sĩ gỡ kíp nổ 'quả bom hẹn giờ’ trong não cụ bà

TPO - Mang túi phình động mạch não lớn nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, cụ bà U90 vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, vượt qua thử thách được xem là rất khó ở người bệnh tuổi cao.

Trường hợp trên là cụ bà H.T.B. (86 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ). Ngày 2/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, bà B. đến kiểm tra sức khỏe trong tình trạng đau đầu kéo dài nhiều ngày, đau vùng sau gáy, thái dương kèm huyết áp tăng cao.

Trên hình ảnh kiểm tra, bác sĩ phát hiện cụ bà có túi phình mạch máu não rất lớn

Trước đó, người bệnh từng đi khám nhiều nơi và được điều trị triệu chứng nhưng không cải thiện. Kết quả chẩn đoán bằng MRI, bác sĩ phát hiện một túi phình động mạch não kích thước lớn, được ví như “quả bom nổ chậm” có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não, hôn mê hoặc tử vong.

BS-CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện, đây là trường hợp rất đặc biệt bởi ở tuổi 86, việc quyết định điều trị đã là thách thức lớn, trong khi nguy cơ nếu không điều trị sớm lại vô cùng nguy hiểm, nhất là khi túi phình vỡ.

“Nếu túi phình vỡ, ngay cả bệnh nhân trẻ tuổi cũng đối mặt nguy cơ tử vong rất cao. Với cụ bà này, xử trí trước khi vỡ là cơ hội tốt nhất để cứu người bệnh” - BS Quang Hưng cho biết.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đánh giá, đây là túi phình cổ rộng, kích thước 7x6mm, không phù hợp can thiệp nội mạch thả coil nên lựa chọn cuối cùng là phẫu thuật. Ê-kíp quyết định thực hiện kỹ thuật vi phẫu xâm lấn tối thiểu “lỗ khóa”. Đây là kỹ thuật hiện đại, đường mổ chỉ khoảng 4cm, lỗ mở xử lý tổn thương chỉ khoảng 1,5cm, nhỏ hơn rất nhiều so với mổ truyền thống 16–20cm.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật giúp cụ bà vượt qua nguy kịch

“Trong mổ, chúng tôi dùng clip titanium kẹp cổ túi phình, loại bỏ dòng máu vào túi phình, giúp giảm nguy cơ vỡ rất lớn. Dù không đặt mục tiêu xử lý tuyệt đối 100%, nhưng từ một túi phình rất lớn, giảm còn tồn dư khoảng 10% đã là thành công rất đáng kể, đặc biệt với bệnh nhân lớn tuổi” – BS Quang Hưng cho hay.

Ca mổ thành công, cụ bà hồi phục tốt, vận động tay chân bình thường, ăn uống cải thiện từng ngày. Hiện cụ đã đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình.

TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết: “Điểm nhấn trong ca này là túi phình cổ rộng can thiệp nội mạch rất khó khăn và chi phí cao hơn phẫu thuật nhiều lần. Khoảng 10 năm trước, việc mổ kẹp túi phình ở những bệnh nhân trên 70 tuổi là điều không thể. Hiện nay, với sự phát triển của y học và ứng dụng công nghệ trang thiết bị hiện đại, kính vi phẫu... đã giúp cho việc điều trị phẫu thuật hiệu quả cao hơn rất nhiều”.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, người dân tuyệt đối không được chủ quan mà nên chủ động đi thăm khám. Với công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại, các bác sĩ có thể giúp phát hiện bất thường mạch máu não, u não hoặc những bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn.