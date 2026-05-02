Người dân đội mưa quay lại TPHCM sau nghỉ lễ

TPO - Dù còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng nhiều người đã tranh thủ quay lại TPHCM từ chiều tối 2/5, để tránh ùn tắc và nghỉ ngơi. Thành phố chào đón họ bằng cơn mưa nặng hạt.

Chiều muộn ngày 2/5, tại các tuyến đường cửa ngõ TPHCM, đặc biệt khu vực phía Tây như đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), lượng phương tiện gia tăng. Dòng xe máy nối đuôi nhau hướng vào thành phố, đưa người dân sớm quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ, balô, quà quê, thú cưng… tạo nên hình ảnh quen thuộc mỗi dịp kết thúc kỳ nghỉ dài.



Dòng xe ô tô xếp hàng di chuyển trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ các tỉnh, thành miền Tây đi TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Dù chưa kết thúc kỳ nghỉ, nhiều người đã quyết định quay trở lại TPHCM sớm. Ảnh: Hữu Huy

Chiều cùng ngày, mưa đầu mùa xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Nam Bộ khiến việc di chuyển thêm phần vất vả. Người dân vội vàng khoác áo mưa, che chắn hành lý, len lỏi trong dòng xe đông đúc.



Người dân đội mưa quay trở lại thành phố. Ảnh: Hữu Huy

Để né cảnh ùn tắc và kẹt xe, nhiều người dân tại các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ chọn xuất phát trễ và đến TPHCM khi trời đã chập tối. Ảnh: Hữu Huy

Người dân mang theo hành lý và cả... thú cưng quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Ảnh: Hữu Huy

Anh Nguyễn Văn Tam (quê Đồng Tháp) cho biết gia đình quyết định lên TPHCM sớm để tránh cảnh kẹt xe vào ngày cuối kỳ nghỉ: “Biết ngày mai chắc chắn đông nên tôi tranh thủ chạy từ chiều nay. Trời mưa thì hơi bất tiện, đồ đạc ướt chút nhưng vẫn đỡ hơn là kẹt xe nhiều tiếng", anh Tam nói.

Trong khi đó, chị Lý Huyền Trân (quê Vĩnh Long) chia sẻ dù còn một ngày nghỉ nhưng chị quyết định sớm quay lại thành phố để chuẩn bị công việc:“Mai mình còn phải dọn dẹp, chuẩn bị cho tuần mới nên đi sớm cho chủ động. Trời mưa, chở nhiều đồ hơi cực nhưng đi từ từ cũng quen”.

Đến hơn 19h30, lưu lượng phương tiện ở cửa ngõ phía Tây TPHCM gia tăng. Ảnh: Hữu Huy

Người dân đội mưa, lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TPHCM từ chiều tối 2/5. Ảnh: Hữu Huy

Xe từ các tỉnh đổ về dồn dập, cao tốc hướng về TPHCM ùn ứ

Chiều tối 2/5, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ quay lại TPHCM tăng đột biến, khiến nhiều tuyến cao tốc rơi vào tình trạng quá tải. Dòng xe nối dài hàng chục km, nhiều đoạn chỉ có thể “nhích từng chút”.

Khoảng từ 17h đến 20h ngày 2/5, các tuyến cao tốc hướng về TPHCM ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh. Tại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TPHCM, dòng xe bắt đầu ùn ứ kéo dài từ khu vực Long Thành đến gần nút giao An Phú.

Nhiều đoạn phương tiện xếp hàng ken đặc, di chuyển chậm chạp. Theo ghi nhận, có đoạn ùn ứ kéo dài hàng nhiều km, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm nóng để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Tại một số nút giao, xe được hướng dẫn ra vào cao tốc theo hình thức luân phiên nhằm giảm áp lực phương tiện dồn ứ.

Dòng phương tiện xếp hàng, nhích từng chút hướng về cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: Người dân chia sẻ

Trong khi đó, tại cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng từ các tỉnh, thành miền Tây về TPHCM), tình trạng ùn ứ cũng diễn ra tương tự. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, nhiều đoạn di chuyển với tốc độ rất chậm. Tài xế Lê Huy Bảo (ngụ TPHCM) cho biết, anh mất nhiều thời gian hơn dự kiến khi di chuyển từ Đồng Nai về thành phố.

"Bình thường đi tầm hơn một tiếng là tới, nhưng hôm nay mất gần ba tiếng. Xe đông, lại có lúc "chôn chân" khá lâu nên rất mệt. Tôi chọn về sớm để tránh cao điểm ngày mai, nhưng có vẻ ai cũng nghĩ giống mình”.

Theo dự báo, trong ngày mai (3/5) - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng phương tiện đổ về TPHCM sẽ còn tiếp tục tăng cao. Các tuyến cao tốc và cửa ngõ thành phố có nguy cơ tiếp tục ùn ứ, đặc biệt vào buổi chiều và tối.