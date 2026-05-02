Mưa đầu mùa chiều 2/5, TPHCM xuất hiện 11 điểm ngập

TPO - Cơn mưa đầu mùa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào chiều 2/5 đã khiến nhiều khu vực tại TPHCM bị ngập cục bộ. Ghi nhận có 11 tuyến đường ngập, tập trung chủ yếu ở TP Thủ Đức (cũ), có nơi nước ngập sâu tới nửa mét.

Tối 2/5, Công ty Thoát nước đô thị TPHCM cho biết đã tổng hợp tình hình ngập úng sau cơn mưa đầu mùa xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo đó, mưa bắt đầu từ khoảng 15h15 và kết thúc lúc 16h50. Trong thời gian này, triều cường cũng đang ở mức cao, với mực nước đo tại trạm Bình Triệu đạt 1,15m (lúc 15h20) và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt 1,26m (lúc 15h50), góp phần làm gia tăng tình trạng ngập.

Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm khá lớn, như khu vực Nguyễn Xiển đạt 52,9mm, Dương Văn Cam 58,4mm - lượng mưa tương đối cao trong thời gian ngắn, gây áp lực lên hệ thống thoát nước.

Nước ngập sâu ở đường Kha Vạn Cân.

Đáng chú ý, toàn thành phố ghi nhận 11 tuyến đường bị ngập trong cơn mưa, phần lớn thuộc khu vực TP Thủ Đức cũ và khu vực chợ Thủ Đức. Một số điểm ngập sâu như đường Lê Thị Hoa (từ số nhà 23 đến tỉnh Lộ 43) có nơi ngập tới 0,5m; đường Tô Ngọc Vân và tỉnh lộ 43 ngập khoảng 0,35m.

Các tuyến khác như Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Quốc Hương, Hiệp Bình, quốc lộ 13 và Lê Văn Việt cũng xảy ra ngập, mức ngập phổ biến từ 0,15-0,3m. Thời điểm bắt đầu ngập chủ yếu vào khoảng 15h45 và cơ bản rút nước sau đó khoảng 45 phút đến 1 giờ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe máy chết máy phải dắt bộ qua vùng ngập. Người dân sinh hoạt, buôn bán ven đường cũng bị ảnh hưởng do nước tràn vào khu vực thấp.

Công nhân vệ sinh các miệng cống bị rác và các vật dụng che chắn.

Theo Công ty Thoát nước đô thị TPHCM, ngay khi xuất hiện ngập, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Các công nhân tiến hành vệ sinh miệng cống, thu gom rác và vật cản nhằm khơi thông dòng chảy, giúp nước rút nhanh hơn.

Dự báo trong thời gian tới, TPHCM bước vào mùa mưa, nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp vẫn còn hiện hữu, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường.