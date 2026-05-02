Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bị tước bằng lái vì nồng độ cồn, cán bộ xã vẫn lái xe trên cao tốc

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, một cán bộ xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) bị tước giấy phép lái xe đến năm 2028. Mới đây, người này bị cơ quan chức năng xử phạt vì điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện và xử lý một trường hợp là cán bộ công chức xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe.

688016044-993117743051544-6066268921883072077-n.jpg
Tổ công tác, Cục CSGT làm việc với người vi phạm. Ảnh: CACC.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 29/4, tại Km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (chiều Hà Nội đi Lào Cai), tổ công tác của Cục CSGT đã dừng kiểm tra xe ô tô 5 chỗ do anh H.X.C (SN 1987, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Qua quá trình rà soát trên hệ thống xử lý vi phạm, tổ công tác xác định, ngày 27/2, anh H.X.C đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử lý về hành vi điều khiển ô tô khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở (mức kịch khung được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Với vi phạm này, anh H.X.C bị tước giấy phép lái xe 23 tháng (đến tháng 1/2028).

Đáng chú ý, anh C hiện là cán bộ, công chức đang công tác tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Với vi phạm trên, anh H.X.C bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đồng thời, Cục CSGT sẽ gửi thông báo về Đảng uỷ, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã để rà soát toàn diện, quản lý chặt chẽ các trường hợp đã bị tước hoặc trừ hết điểm giấy phép lái nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

