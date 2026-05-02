Bị tước bằng lái vì nồng độ cồn, cán bộ xã vẫn lái xe trên cao tốc

TPO - Vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, một cán bộ xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) bị tước giấy phép lái xe đến năm 2028. Mới đây, người này bị cơ quan chức năng xử phạt vì điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện và xử lý một trường hợp là cán bộ công chức xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác, Cục CSGT làm việc với người vi phạm. Ảnh: CACC.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 29/4, tại Km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (chiều Hà Nội đi Lào Cai), tổ công tác của Cục CSGT đã dừng kiểm tra xe ô tô 5 chỗ do anh H.X.C (SN 1987, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Qua quá trình rà soát trên hệ thống xử lý vi phạm, tổ công tác xác định, ngày 27/2, anh H.X.C đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử lý về hành vi điều khiển ô tô khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở (mức kịch khung được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Với vi phạm này, anh H.X.C bị tước giấy phép lái xe 23 tháng (đến tháng 1/2028).

Đáng chú ý, anh C hiện là cán bộ, công chức đang công tác tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Với vi phạm trên, anh H.X.C bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đồng thời, Cục CSGT sẽ gửi thông báo về Đảng uỷ, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã để rà soát toàn diện, quản lý chặt chẽ các trường hợp đã bị tước hoặc trừ hết điểm giấy phép lái nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

