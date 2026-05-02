Xã hội

CLIP: Cuộc giải cứu nghẹt thở dưới giếng sâu ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Rơi xuống giếng sâu hàng chục mét giữa vườn cây rậm rạp, người đàn ông bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn. Sau hơn 1 giờ căng mình cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên an toàn.

Clip lực lượng cứu hộ cứu người rơi xuống giếng.

Ngày 2/5, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM thông tin đã cứu sống 1 người rơi xuống giếng sâu tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long.

Theo tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu phố Đông Hòa Long vào chiều cùng ngày. Nạn nhân là ông L.V.C (SN 1962), rơi xuống giếng đào nằm sâu trong vườn cây của người dân. Giếng có đường kính miệng khoảng 1m, địa hình xung quanh phức tạp với nhiều cây cối, gây khó khăn cho công tác tiếp cận.

Miệng giếng chỉ rộng khoảng 1m nên gây khó khăn trong cứu hộ.

Nhận tin báo lúc 14h30, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 23 đã điều động phương tiện cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do đường nhỏ hẹp, xe chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp, lực lượng phải mang vác thiết bị, di chuyển quãng đường hơn 1km để triển khai cứu nạn.

Phương án ròng rọc được lực lượng cứu hộ triển khai

Tại hiện trường, nạn nhân còn tỉnh nhưng bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn. Lực lượng chức năng nhanh chóng trấn an, đồng thời sử dụng thang làm điểm neo, kết hợp hệ thống ròng rọc để đưa cán bộ xuống giếng tiếp cận. Sau khi cố định nạn nhân và cung cấp thêm oxy, lực lượng cứu hộ tiến hành đưa nạn nhân lên.

Đến khoảng 15h48 cùng ngày, nạn nhân được đưa lên mặt đất an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Nạn nhân được được lên mặt đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình, nạn nhân có biểu hiện tâm lý bất thường và được cho là đã tự nhảy xuống giếng.

Lực lượng chức năng cho biết, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thiếu một số thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, với sự phối hợp của người dân và các lực lượng tại chỗ, nạn nhân đã được cứu sống kịp thời.

Nguyễn Dũng
