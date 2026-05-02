Khẩn trương cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, cấp phép xây dựng

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xây dựng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phòng vừa ký Công văn ngày 2/5 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xây dựng. (Ảnh minh họa)

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo cắt giảm trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xây dựng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/5 về hiện trạng các quy định, TTHC hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...).

Đồng thời, các bộ cần đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/5.

Trước đó, 8 Nghị quyết của Chính phủ được ban hành ngày 29/4 đã sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 2 Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với thủ tục hành chính, 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%. Đối với điều kiện kinh doanh, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 04 điều kiện được đơn giản hóa.

Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Luân Dũng
#thủ tục hành chính #phòng cháy chữa cháy #khu công nghiệp #Thủ tục cấp phép xây dựng #Thủ tục phòng cháy chữa cháy #Cắt giảm giấy phép con #Cắt giảm thủ tục hành chính #giấy phép xây dựng

