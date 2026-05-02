Thi hành kỷ luật một Bí thư Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập và ông Hà Ra Diêu do nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Ngày 2/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030 và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025–2030, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND xã. Việc điều hành thiếu sâu sát, chưa kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, dẫn đến việc thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và sai sót trong công tác cán bộ theo chủ trương cấp trên.

Những hạn chế, vi phạm này đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

Ngoài ra, ông Diêu còn bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập bằng hình thức khiển trách; đồng thời thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.