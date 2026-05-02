Quán cà phê ở Hà Tĩnh phát hỏa trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TPO - Quán cà phê tại Hà Tĩnh bất ngờ phát hỏa dữ dội trong đêm. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Tối 2/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, triển khai chữa cháy tại một quán cà phê trên địa bàn phường Thành Sen.

Theo đó, khoảng 19h10 cùng ngày, đám cháy bùng phát bên trong quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa đã lan nhanh và bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra sự cố, quán đang đóng cửa nên không ghi nhận có người mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy trong đêm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong quán có nhiều vật liệu dễ cháy như tre, gỗ nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Nhiều tài sản, vật dụng bên trong quán bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.