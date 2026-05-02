Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quán cà phê ở Hà Tĩnh phát hỏa trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Hoài Nam

TPO - Quán cà phê tại Hà Tĩnh bất ngờ phát hỏa dữ dội trong đêm. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Tối 2/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, triển khai chữa cháy tại một quán cà phê trên địa bàn phường Thành Sen.

Theo đó, khoảng 19h10 cùng ngày, đám cháy bùng phát bên trong quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa đã lan nhanh và bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra sự cố, quán đang đóng cửa nên không ghi nhận có người mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy trong đêm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong quán có nhiều vật liệu dễ cháy như tre, gỗ nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Nhiều tài sản, vật dụng bên trong quán bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

#Hà Tĩnh #Cháy lớn quán cà phê trong đêm #công an nỗ lực ứng cứu #Cháy quán cà phê ca nhạc #cháy lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe