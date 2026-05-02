Mưa đá ở Tuyên Quang, Phú Thọ, có viên to cỡ bóng tennis

Đức Anh - Phú Nguyễn

TPO - Chiều tối 2/5, nhiều địa phương trên địa bàn Tuyên Quang, Phú Thọ xuất hiện giông lốc kèm mưa đá với kích thước lớn bất thường, có viên ước chừng bằng quả bóng tennis.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (Phú Thọ) cho biết, mưa đá xuất hiện từ chiều, gây thiệt hại tương đối nặng cho địa phương. Đến 22h cùng ngày, lãnh đạo xã đang ở địa bàn kiểm tra, thống kê thiệt hại.

686203701-1817251979449749-8433567224847840851-n.jpg
Người dân chia sẻ hình ảnh mưa đá tại xã Yên Sơn

Theo chia sẻ của người dân địa phương, mưa đá với những viên có kích thước lớn, ước chừng bằng quả bóng tennis. Không chỉ riêng Yên Sơn, các xã lân cận như Hương Cần cũng có mưa đá.

Tại địa bàn xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, chiều tối cùng ngày cũng xảy ra mưa đá kèm giông lốc. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hiện tượng thời tiết cực đoan này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân địa phương.

Theo ghi nhận tại khu vực xã Sơn Nam (cũ), mưa đá có kích thước lớn, rơi dày trong thời gian ngắn.Mưa đá khiến nhiều mái nhà bị thủng, hư hỏng; một số tài sản sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng.

a2.jpg
Viên đá to có kích thước lớn.

Anh Nguyễn Tiến Công, người dân xã Sơn Nam (cũ) cho biết, mưa đá kèm giông lốc nhanh khiến cơ sở vui chơi ngoài trời của gia đình anh bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hại.

sonthuye.jpg
Rất nhiều tài sản gia đình nhà anh Công bị hư hại.

Ghi nhận trên địa bàn, mưa đá kèm giông lốc khiến nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân bị dập nát, thiệt hại bước đầu được đánh giá là khá nghiêm trọng.

Hiện, chính quyền xã Sơn Thủy đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong những ngày tới khu vực tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và mưa đá. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Vì sao mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc?

Tại Hà Nội, người dân ghi nhận mưa đá xảy ra vào khoảng 18h ngày 2/5 và kéo dài khoảng 10 phút. Hạt mưa có kích thước khoảng 1-3cm.

Chị Lê Hoàng (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Khoảng 17h50, bầu trời Hà Nội chuyển âm u, sấm sét liên hồi, sau đó mưa giông và mưa đá trút xuống. Mưa đá đổ xuống khiến ai cũng bất ngờ, rất may không có thiệt hại về người”.

Cũng khoảng chiều tối nay, tại một số xã ở Hà Nội như Ứng Hòa, Mỹ Đức và nhiều tỉnh miền Bắc như Văn Bàn, Than Uyên của tỉnh Lào Cai; Đại Từ của Thái Nguyên; một số khu vực thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ, cũng xuất hiện mưa đá.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 1-2/5, ở khu vực Tây Bắc đã liên tục xuất hiện mưa rào và giông. Trong chiều và tối nay (2/5), mưa giông mạnh không chỉ xuất hiện ở khu vực Tây Bắc mà còn cả thủ đô Hà Nội.

Lượng mưa tính từ 7-20h ngày 2/5 có nơi trên 50mm như các trạm: Tân Pheo (Phú Thọ) 61.6mm, Khoen On (Lai Châu) 50.8mm,… thậm chí đã có nhiều nơi xuất hiện hiện tượng mưa đá.

Theo ông Khiêm, nguyên nhân của những cơn mưa này được xác định là do rãnh thấp trong đới gió Tây hoạt động mạnh ở độ cao khoảng 5.000m, di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang.

Bên cạnh đó, ở tầng mặt đất còn chịu tác động của rìa phía Nam khối không khí lạnh (đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo) đang dịch chuyển về phía nước ta.

"Quá trình khối không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc di chuyển về nước ta đã tạo ra vùng tranh chấp ở phần phía trước của khối không khí lạnh. Cùng với đó là tác động của vùng hội tụ gió ở mực 5.000m, khiến mây đối lưu phát triển mạnh, gây ra mưa giông dữ dội kèm theo mưa đá tại hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc; thậm chí, Hà Nội cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá", ông Khiêm lý giải.

Dự báo trong ngày mai (3/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang vẫn còn duy trì tác động, vì thế ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và giông, kèm theo đó là nguy cơ rất cao về hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng mưa đá, giông lốc thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa (khoảng tháng 4-5 và giai đoạn tháng 9-10). Trong thời gian tới, hiện tượng giông lốc, mưa đá còn có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa.

Đức Anh - Phú Nguyễn
#Mưa đá cỡ bóng tennis #Thiệt hại do giông lốc #Ảnh hưởng thời tiết miền Bắc #Dự báo khí tượng thủy văn #mưa đá ở Hà Nội #mưa đá ở Tuyển Quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe