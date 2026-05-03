Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố thêm 12 đối tượng liên quan vụ mua bệnh án hiểm nghèo để 'trốn' ngồi tù

Nguyễn Thắng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ y tế, mua bán bệnh án hiểm nghèo nhằm hợp thức hóa hồ sơ xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố thêm 12 đối tượng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan vụ mua bệnh án giả trốn tù xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 32 đối tượng liên quan vụ án, trong đó có 6 người bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”, 26 người bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định pháp luật cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án nếu mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, nhiều đối tượng đã tìm cách “chạy” bệnh án giả để thoát cảnh vào trại giam.

Các đối tượng thông qua những mắt xích trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước, móc nối với bị can Hoàng Văn Huấn (SN 1967, thời điểm nêu trên là Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội), để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi bộ hồ sơ giả có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh (SN 1995) là điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

1-2.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ).

Mặc dù một số đối tượng không bị bệnh và không điều trị tại bệnh viện nhưng Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời chỉ đạo Đặng Việt Phong (SN 1994) là bác sĩ Khoa cấp cứu và Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị cho các đối tượng.

Sau đó, Huấn cấp cho các đối tượng các tài liệu như: Bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án (bản photo sao y) để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án (nhằm được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 - 12 tháng). Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoãn chấp hành án, các đối tượng tiếp tục làm lại hồ sơ giả với thủ đoạn tương tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.

Nguyễn Thắng
#Làm giả hồ sơ y tế để trốn tù #Đường dây làm giả giấy tờ y tế #Hành vi giả mạo trong công tác #Thủ đoạn gian lận để trốn tù #Công an tỉnh Bắc Ninh #Bệnh viện Phổi Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe