Iran gửi phản hồi 14 điểm, Mỹ hoài nghi

TPO - Iran vừa chuyển tới Mỹ bản phản hồi 14 điểm thông qua trung gian Pakistan, kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, song Tổng thống Donald Trump tỏ ra hoài nghi và cho rằng đề xuất này khó được chấp nhận.

Hãng tin Tasnim hôm thứ Bảy (2/5) đưa tin, Iran đã gửi một bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất trước đó của Mỹ, thông qua bên trung gian Pakistan. Nội dung đề xuất kêu gọi "chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng".

Theo Tasnim, phía Mỹ từng đưa ra phương án ngừng bắn kéo dài hai tháng. Tuy nhiên, Iran cho rằng các vấn đề cốt lõi cần được giải quyết trong vòng 30 ngày, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời.

Phản hồi của Iran được cho là tiếp nối đề xuất chín điểm trước đó từ Washington, trong đó có các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh, ngăn chặn hành động quân sự và khả năng rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực xung quanh Iran.

Mỹ đang xem xét đề xuất mới từ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối thứ Bảy cho biết ông sẽ sớm xem xét phản hồi mới từ Iran.

"Tôi sẽ sớm xem xét phản hồi mà Iran vừa gửi cho chúng tôi, nhưng không thể tưởng tượng rằng nó sẽ được chấp nhận vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong nhiều thập kỷ qua", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Trước đó, khi trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nói ông đã được thông báo về phản hồi và đang chờ văn bản chi tiết.

Xung đột với Mỹ "có thể tái diễn"

Trước đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran cảnh báo xung đột với Mỹ "có thể tái diễn", cho rằng Washington không đáng tin cậy trong việc tuân thủ các cam kết. Quan chức này cũng tuyên bố Iran đã chuẩn bị những biện pháp đáp trả bất ngờ nếu căng thẳng leo thang.

"Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ có nguy cơ tái diễn, bởi các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào... Chúng tôi có kế hoạch bất ngờ dành cho đối phương, vượt xa sức tưởng tượng của họ", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cho biết.

Trong khi đó, truyền thông Iran tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn về quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố khu vực này sẽ vừa là nguồn sức mạnh kinh tế, vừa là yếu tố đảm bảo an ninh cho Iran và khu vực.

