Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gửi gắm thông điệp đến thanh niên

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa gặp gỡ các đại biểu tham dự đại hội của liên đoàn thanh niên thuộc đảng cầm quyền tại Bình Nhưỡng, trong khi chính phủ một lần nữa nhấn mạnh vai trò trung tâm của giới trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu của đất nước, bao gồm nhiệm vụ trên chiến trường Nga - Ukraine.

Đại hội lần thứ 11 của Liên đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa ái quốc là sự kiện chính trị diễn ra 5 năm một lần, với sự tham gia của công dân trong độ tuổi từ 14 - 30. Đại hội năm nay gồm các cuộc mít tinh lớn, diễu hành đuốc và dạ tiệc tại thủ đô.

Ngày 2/5, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trước các đại biểu, rằng thanh niên là “lực lượng tiên phong” trong thúc đẩy các mục tiêu của nhà nước, là lực lượng then chốt trong việc triển khai các quyết sách của đảng. Ông kêu gọi tăng cường tổ chức chặt chẽ và kỷ luật tư tưởng, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Trong bức thư công bố ngày 1/5, đảng Lao động cầm quyền liên hệ lòng trung thành của giới trẻ với sự tham gia của Bình Nhưỡng trong cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, khẳng định các binh sĩ trẻ được cử đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài đã “trở thành bom và lửa” để bảo vệ danh dự của đất nước.

Tháng trước, ông Kim dự lễ khánh thành đài tưởng niệm mới tại Bình Nhưỡng để vinh danh các binh sĩ thiệt mạng trong những đợt triển khai quân gần đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên coi chính sách đối với thanh niên là trụ cột của ổn định xã hội, trong bối cảnh nước này tiếp tục nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng của văn hoá nước ngoài, trong đó việc tiếp xúc với âm nhạc, phim ảnh và tiếng lóng Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Bình Nhưỡng là mối đe dọa an ninh mạng, gọi đây là sự bịa đặt nhằm biện minh cho chính sách thù địch lâu nay của Washington, theo KCNA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ đang lan truyền thông tin sai lệch về “mối đe dọa mạng không tồn tại” từ Triều Tiên vì mục đích chính trị, và mô tả các cáo buộc này là “không gì khác ngoài sự vu khống vô lý nhằm làm hoen ố hình ảnh đất nước chúng tôi”.

Người phát ngôn cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ chủ động thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của công dân trên không gian mạng, KCNA cho biết.

Giới chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên tiến hành các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp tiền điện tử và triển khai mạng lưới nhân sự công nghệ thông tin ở nước ngoài nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí.