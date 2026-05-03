Không bên nào nhượng bộ, Mỹ - Iran lại đứng bên bờ vực giao tranh

TPO - Một sĩ quan quân đội cấp cao của Iran cho biết, giao tranh giữa Mỹ và Iran “rất có thể sẽ tái diễn”, sau khi Tổng thống Donald Trump nói “không hài lòng” với đề xuất đàm phán mới của Iran.

Iran đã chuyển bản dự thảo đề xuất mới cho nước trung gian hòa giải Pakistan vào tối 30/4, truyền thông nhà nước đưa tin mà không nêu chi tiết nội dung. Tuy nhiên ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, ông không đồng ý với đề xuất này.

Phát biểu ngày 2/5, ông Mohammad Jafar Asadi - một nhân vật cấp cao trong bộ chỉ huy trung ương quân đội Iran - cho biết “một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ rất có thể xảy ra”.

“Bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào”, ông nói thêm.

Chánh án Tòa án tối cao Iran - Gholamhossein Mohseni Ejei - cho biết, Iran “chưa bao giờ né tránh đàm phán”, nhưng sẽ không chấp nhận việc “áp đặt” các điều khoản hòa bình.

Trong khi đó, Washington tuyên bố vào cuối ngày 1/5 rằng Nhà Trắng đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí lớn cho các đồng minh ở Trung Đông, bao gồm thỏa thuận tên lửa Patriot trị giá 4 tỷ USD với Qatar, và hợp đồng gần 1 tỷ USD để cung cấp hệ thống vũ khí chính xác cho Israel.

Đầu tuần này, hãng tin Axios dẫn lời các nguồn giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đã chuẩn bị một kế hoạch cho một đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" vào Iran, có thể bao gồm các mục tiêu cơ sở hạ tầng.

Trước đây, Tổng thống Trump đã đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Các chuyên gia luật quốc tế cho rằng, những cuộc tấn công như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Công ước Geneva năm 1949 về hành vi nhân đạo trong chiến tranh cấm tấn công các địa điểm được coi là thiết yếu đối với dân thường.

Một kế hoạch khác dự kiến ​​sẽ được chia sẻ với ông Trump, tập trung vào việc tiếp quản một phần eo biển Hormuz để mở lại cho vận tải thương mại. Nhưng một hoạt động như vậy có thể liên quan đến việc triển khai lực lượng mặt đất.

Một lựa chọn khác có thể được đề cập trong cuộc họp là một chiến dịch của lực lượng đặc biệt để giành quyền kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, Axios cho biết.