Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 27

TPO - Seunghun rời bỏ âm nhạc sau khi CIX tan rã, gửi thư tay đến người hâm mộ. Trường hợp này khiến nhiều khán giả nhớ đến lời nguyền 7 năm của Kpop.

Nam ca sĩ giải nghệ sau 7 năm

Sau khi nhóm CIX tan rã do hết hạn hợp đồng với C9 Entertainment, thành viên Seunghun (27 tuổi) tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí.

Thông báo được nam ca sĩ chia sẻ qua bức thư viết tay đăng trên Instagram. Anh nhìn lại hành trình 7 năm hoạt động và gửi lời cảm ơn đến fandom FIX. Seunghun thừa nhận bản thân từng thiếu sót, nhiều lần không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng chính sự tin tưởng của fan đã giúp anh trở thành phiên bản tốt hơn của mình.

Nam thần tượng lần đầu trải lòng về những áp lực tinh thần tích tụ theo thời gian, khiến anh mất phương hướng và không thể kết nối với người hâm mộ như trước. “Trái tim tôi trở nên rối bời, tôi không còn nhìn rõ con đường phía trước”, anh viết và gửi lời xin lỗi vì đã để fan phải chờ đợi.

Giải thích về quyết định rời sân khấu, Seunghun cho biết đây là lựa chọn sau nhiều đắn đo. Anh muốn tạm gác lại danh xưng ca sĩ để bắt đầu cuộc sống mới.

Nam thần tượng nhắn nhủ người hâm mộ hãy sống hạnh phúc và khi nhớ đến mình, và gửi lời cảm ơn đến các thành viên đã đồng hành suốt 7 năm như BX, Yonghee và Hyunsuk, vì đã cùng nhau trải qua cả những khoảnh khắc vui vẻ lẫn khó khăn.

Trước khi debut cùng CIX vào năm 2019, Seunghun đã có gần một thập kỷ tham gia các chương trình sống còn để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Việc rời đi lần này khép lại hành trình dài, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Việc CIX tan rã, thành viên từ bỏ sự nghiệp vì phần lớn do sự khắc nghiệt của thị trường Kpop. Họ phải cạnh tranh với quá nhiều nhóm nhạc, thần tượng ra mắt mỗi năm, thị phần Kpop hiện tại vẫn đổ dồn vào những ông lớn như Hybe, SM, YG, JYP... Nếu không còn tạo ra lợi nhuận, bị nhà đầu tư bỏ ngỏ, họ chấp nhận rơi vào "lời nguyền 7 năm".

Nguồn gốc “lời nguyền 7 năm” của Kpop

Trong nhiều thập kỷ, người hâm mộ Kpop luôn lo ngại về cái gọi là “lời nguyền 7 năm”. Theo quy định hợp đồng giải trí tiêu chuẩn tại Hàn Quốc, thời hạn độc quyền tối đa giữa nghệ sĩ và công ty quản lý được giới hạn ở 7 năm. Khi chạm mốc này, việc tan rã, thành viên rời nhóm hoặc chuyển công ty trở nên khá phổ biến.

“Lời nguyền” từng ảnh hưởng đến nhiều tên tuổi lớn của ngành. Năm 2016, nhóm nữ 2NE1 trực thuộc YG Entertainment tan rã sau 7 năm kể từ khi ra mắt năm 2009. Cùng thời điểm, Sistar cũng tuyên bố dừng hoạt động. Nhóm Miss A của JYP Entertainment, ra mắt năm 2010 với bản hit Bad Girl Good Girl, cũng gần như tan rã khi hai thành viên không gia hạn hợp đồng.

Nguyên nhân sâu xa của “lời nguyền 7 năm” phần nào xuất phát từ chính hệ thống hợp đồng trong ngành.

﻿

Vào cuối những năm 2000, loạt bê bối về “hợp đồng nô lệ” - những thỏa thuận kéo dài và bất lợi cho nghệ sĩ - đã buộc Fair Trade Commission phải can thiệp. Năm 2009, cơ quan này ban hành mẫu hợp đồng tiêu chuẩn, quy định thời hạn độc quyền tối đa là 7 năm, sau đó nghệ sĩ có quyền chấm dứt hoặc tái ký.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, mốc 7 năm cũng là bước ngoặt tự nhiên trong sự nghiệp thần tượng. Sau thời gian dài hoạt động, các thành viên thường nhìn lại định hướng cá nhân: người muốn tiếp tục với nhóm, người lại theo đuổi con đường riêng như diễn xuất, truyền hình hay solo âm nhạc. Khi mục tiêu khác biệt, mâu thuẫn dễ phát sinh. Ngoài ra, tranh chấp về phân chia lợi nhuận, nhất là khi mức độ nổi tiếng giữa các thành viên không đồng đều, cũng là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ.

Không chỉ vậy, đến năm thứ 7, nhiều nhóm bắt đầu đối mặt với sự suy giảm sức hút khi thị trường liên tục xuất hiện lớp nghệ sĩ mới. Điều này khiến công ty quản lý trở nên thận trọng hơn trong việc đầu tư dài hạn, càng làm tăng nguy cơ tan rã của các nhóm nhạc.