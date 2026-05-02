Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Võ Hạ Trâm gặp sự cố trước hàng nghìn người

Trạch Dương

TPO - Ca sĩ Võ Hạ Trâm gặp sự cố trang phục khi đang biểu diễn tại một chương trình nghệ thuật ngoài trời dịp kỷ niệm 30/4. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi có điều chỉnh ca từ trong tiết mục "Dòng sông phẳng lặng" với sự đồng ý của tác giả Huy Tuấn.

Võ Hạ Trâm gặp sự cố trang phục biểu diễn.

Trong chương trình dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ với hàng nghìn khán giả vây quanh, Võ Hạ Trâm biểu diễn ca khúc Unstoppable của Sia. Nữ ca sĩ thể hiện năng lượng, liên tục di chuyển và chủ động tương tác với người xem vây quanh.

Ở phần điệp khúc, nữ ca sĩ thể hiện sung sức khiến đôi giày cao gót gặp trục trặc, phần đế bị bung ra. Sự cố xảy ra trong lúc cô đang di chuyển và thực hiện các động tác biểu diễn, tạo ra tình huống có thể ảnh hưởng sự an toàn của nữ ca sĩ.

Võ Hạ Trâm không dừng tiết mục, chủ động cúi xuống tháo giày để tránh vướng víu và tiếp tục biểu diễn. Toàn bộ thao tác diễn ra trong thời gian ngắn, gần như không làm ngắt quãng phần âm nhạc. Nữ ca sĩ tiếp tục biểu diễn trong trạng thái chân trần, như chưa từng xảy ra sự cố và tiếp tục tương tác với khán giả.

Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Suốt thời gian còn lại của tiết mục, Võ Hạ Trâm duy trì phong thái ổn định, đảm bảo yếu tố kỹ thuật lẫn cảm xúc. Khán giả có mặt tại hiện trường cho biết sự cố diễn ra bất ngờ nhưng không làm giảm chất lượng phần trình diễn. Video ghi lại tình huống sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.

Cũng trong một chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Dòng sông phẳng lặng của nhạc sĩ Huy Tuấn. Ở tiết mục, cô điều chỉnh một số câu hát so với bản gốc nhằm phù hợp với ý đồ dàn dựng.

Câu “Vang xa câu hò thân thương/ Ngân nga trôi cùng dòng Hương” được thay bằng “Vang xa câu hò thân thương/ Ngân nga trôi cùng dòng nước”.

Câu “Anh đi câu hò xa xăm/ Sông Hương như cuồn cuộn sóng” được chuyển thành “Anh đi câu hò xa xăm/ Sông sâu như cuồn cuộn sóng”.

Võ Hạ Trâm nói việc điều chỉnh ca từ được thực hiện với sự đồng thuận của nhạc sĩ, không làm thay đổi nội dung chính của tác phẩm, hướng tới sự phù hợp với không gian biểu diễn.

Võ Hạ Trâm là giọng ca thực lực, thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật quy mô lớn vào dịp lễ, sự kiện văn hóa. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), cô cùng ca sĩ Đông Hùng tham gia biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong chương trình nghệ thuật cấp quốc gia. Tiết mục được dàn dựng công phu, góp phần tái hiện không khí hào hùng và truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe