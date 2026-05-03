Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lợi dụng nghỉ lễ để vận chuyển lượng lớn ma tuý qua biên giới

Hoàng Nam

TPO - Công an xã Tân Lập cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn miền núi, lực lượng liên ngành tại xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, lên tới 16.000 viên.

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 1/5/2026, Công an xã Tân Lập chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

img-1384.jpg
Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một nam đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu trắng, mang biển kiểm soát 74AH-027.99, di chuyển từ khu vực trang trại trồng cây của ông Từ Dũng (thôn Tân Tiến, xã Tân Lập) ra hướng Quốc lộ 9 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đối tượng để kiểm tra và phát hiện tại giá để đồ phía trước xe có một bao ni lông bạt nhiều màu sắc. Bên trong chứa 16.000 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được xác định là Hồ Văn B. (SN 2001, trú tại bản Cồn, xã Tân Lập).

Qua đấu tranh nhanh, bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào, đưa về Việt Nam để cất giấu, chia nhỏ bán kiếm lời và sử dụng.

Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

ma-tuy-6384-9753.jpg
Tang vật của vụ án.

Theo Công an xã Tân Lập, dù trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoàng Nam
#xã Tân Lập #vận chuyển ma tuý #biên giới #Công an #vận chuyển #bắt giữ #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe