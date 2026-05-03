Lợi dụng nghỉ lễ để vận chuyển lượng lớn ma tuý qua biên giới

TPO - Công an xã Tân Lập cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn miền núi, lực lượng liên ngành tại xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, lên tới 16.000 viên.

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 1/5/2026, Công an xã Tân Lập chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một nam đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu trắng, mang biển kiểm soát 74AH-027.99, di chuyển từ khu vực trang trại trồng cây của ông Từ Dũng (thôn Tân Tiến, xã Tân Lập) ra hướng Quốc lộ 9 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đối tượng để kiểm tra và phát hiện tại giá để đồ phía trước xe có một bao ni lông bạt nhiều màu sắc. Bên trong chứa 16.000 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được xác định là Hồ Văn B. (SN 2001, trú tại bản Cồn, xã Tân Lập).

Qua đấu tranh nhanh, bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào, đưa về Việt Nam để cất giấu, chia nhỏ bán kiếm lời và sử dụng.

Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tang vật của vụ án.

Theo Công an xã Tân Lập, dù trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.