Bộ Quốc phòng sẽ điều chỉnh danh mục báo chí trong Quân đội

Tổng cục Chính trị đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo Tổng cục Chính trị, thực tiễn triển khai Thông tư 138 thời gian qua cho thấy các tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần đã được bảo đảm tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị và xây dựng bản lĩnh cho bộ đội.
Tuy nhiên, trước sự điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng giải thể cấp huyện, hình thành các ban chỉ huy quân sự cấp xã, phòng thủ khu vực và nhiều loại hình đơn vị mới, một số quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bộc lộ bất cập, không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung tập trung rà soát, kế thừa các nội dung còn phù hợp, đồng thời điều chỉnh những quy định không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Đáng chú ý, hệ thống tiêu chuẩn về báo, tạp chí được cơ cấu lại theo hướng phù hợp với tổ chức mới của quân đội: bổ sung tiêu chuẩn cho các loại hình đơn vị mới thành lập như ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu; ban chỉ huy phòng thủ khu vực; các đơn vị biên phòng, hải quân, cảnh sát biển; đồng thời bỏ quy định đối với các đầu mối đã giải thể như ban chỉ huy quân sự quận, huyện.
Danh mục báo, tạp chí cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, trong đó loại bỏ 8 tạp chí không còn phù hợp do sáp nhập, giải thể, đồng thời bổ sung một số đầu báo, tạp chí theo từng cấp đơn vị, thư viện, phòng đọc, bảo đảm sát chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.
Cùng với đó, tiêu chuẩn sách tiếp tục duy trì mức 300 trang/người/năm, riêng các đơn vị đóng quân tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 được bảo đảm 350 trang/người/năm; đối với các đơn vị có hạ tầng công nghệ, thư viện, phòng đọc được cấp quyền truy cập các cơ sở dữ liệu số dùng chung trong Bộ Quốc phòng.
Không chỉ dừng lại ở báo chí và sách, dự thảo còn điều chỉnh đồng bộ các tiêu chuẩn trang bị, vật tư phục vụ đời sống văn hóa tinh thần theo hướng hiện đại hơn, phù hợp với sự phát triển khoa học, công nghệ.
Một số thiết bị được nâng cấp về chất lượng như tăng kích thước máy thu hình, thay thế đầu DVD bằng thiết bị đọc kỹ thuật số, thay đài đĩa bằng loa kỹ thuật số; đồng thời bổ sung chế độ hoạt động văn hóa như tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm và tăng cường biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội.
Báo Tiền Phong được cấp tới nhiều đầu mối trong Quân đội
Theo phụ lục dự thảo Tờ trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 138, quy định, đối với đơn vị đủ quân (đại đội, trạm kiểm soát cửa khẩu, đồn biên phòng, phi đội không quân vận tải, trực thăng, tuần thám, ngành của tàu cấp 1; đội thuộc các kho, xưởng, trung tâm và tương đương), được cấp 10 loại báo, tạp chí, trong đó có báo Tiền Phong.
Các tiểu đoàn; hải đội, phi đội bay phản lực, tàu cấp 1, kíp tàu ngầm, đảo cấp 3, trạm ra đa, đoàn an điều dưỡng, phân kho, trạm bảo dưỡng sửa chữa, phân xưởng và tương đương, được cấp 7 loại báo, tạp chí, trong đó có báo Tiền Phong. Phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc được cấp 17 loại báo, tạp chí, trong đó có báo Tiền Phong.
Cùng với đó, Tiền Phong cũng nằm trong danh mục được cấp tới các đầu mối: Nhà hát, đoàn văn công, bảo tàng; các đội thuộc đoàn an điều dưỡng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng. Thư viện trung đoàn, lữ đoàn đủ quân. Phòng đọc các bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, quân khu, quân chủng, quân đoàn. Phòng đọc của hải đoàn, đoàn an điều dưỡng, trường quân sự, trường thiếu sinh quân, kho, xưởng, trung tâm, đoàn kinh tế quốc phòng có ban chính trị, viện và đơn vị tương đương, viện thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.